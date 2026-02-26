Une famille d'accueil adopte définitivement ce chaton noir dont les yeux géants résultent d'une grave maladie

Trouvée malade derrière une benne à ordures, la jeune chatte Dorito affiche des yeux gigantesques et opalescents, de rares séquelles d'une péritonite infectieuse féline (PIF) qu'elle a réussi à vaincre. Aujourd'hui totalement guérie, la petite rescapée a officiellement été adoptée par sa famille d'accueil.

Dorito, chaton femelle de 5 mois, ne passe jamais inaperçue avec son beau pelage noir, mais aussi et surtout ses yeux. En plus de leur grande taille, ces derniers ont un aspect hors du commun, ressemblant à des « billes opalescentes », comme l'indique The Dodo .

Son apparence est si peu commune que bon nombre d'internautes ayant découvert ses photos sur les réseaux sociaux ont crié au « fake » ou aux images créés par l'intelligence artificielle, mais il n'en est rien ; Dorito et ses yeux sont bien réels, et ceux-ci cachent une histoire poignante.



The Bitty Kitty Brigade

Ils résultent, en effet, d'une maladie grave, la péritonite infectieuse féline (PIF) en l'occurrence. Les symptômes oculaires n'apparaissent que chez moins d'un chat sur 4 atteint de la PIF, et l'iridescence des globes comme chez Dorito sont encore plus rares.

Les yeux de cette jeune chatte sont les témoins de sa victoire non seulement sur la maladie, mais aussi sur la destinée d'errance et de souffrance à laquelle elle était promise avant son sauvetage.



The Bitty Kitty Brigade

Dorito avait été découverte avec sa sœur, Cheeto, derrière une benne à ordures. Toutes 2 saignaient des oreilles et étaient atteintes d'une infection respiratoire. Une âme bienveillante les avait emmenées au refuge The Bitty Kitty Brigade à Little Canada, dans le Minnesota (Etats-Unis).

Guérison et « foster fail »

D'après Mandy Dwyer, directrice de l'association, « ses yeux n’étaient pas aussi grands lorsqu’elle est arrivée ». Le vétérinaire avait néanmoins constaté que l'un de ses yeux était trouble.



The Bitty Kitty Brigade

Les chatons avaient guéri de l'infection respiratoire, mais les yeux de Dorito avaient commencé à grandir. C'est un vétérinaire ophtalmologiste qui avait diagnostiqué la PIF. Fort heureusement, la maladie avait été prise en charge suffisamment tôt pour être vaincue. Aujourd'hui, Dorito est en bonne santé, ayant simplement une vision limitée et besoin de l'administration régulière de gouttes oculaires.

Confiées à une famille d'accueil, les 2 petites félines ont fini par être adoptées par cette dernière. « C’est un vrai pot de colle, dit leur maîtresse de Dorito. Elle est toujours très enthousiaste à l’idée d’explorer ce qui l’entoure. Elle est extrêmement douce et adore faire des bisous. Même quand elle attaque ma main pendant le jeu, je ne sens jamais la moindre griffe. »

The Bitty Kitty Brigade