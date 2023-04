Elle filme son Maine Coon mois après mois pour montrer l'impressionnante évolution de ce chat géant (vidéo)

Une vidéo publiée par la propriétaire d’un Maine Coon montre à quel point la croissance des chats de cette race est spectaculaire. De chaton mignon à grand et beau matou, Kusa engrange les centimètres et les kilogrammes à vue d’œil.

Parmi toutes les races de chat, le Maine Coon se distingue par la taille impressionnante qu’il atteint à l’âge adulte. Il est d’ailleurs le plus imposant des félins domestiques avec le Savannah et son poids peut atteindre les 10 kilogrammes. Certains peuvent même afficher bien plus sur la balance.

Voir un chaton Maine Coon grandir est à la fois un privilège et une expérience fascinante. C’est ce qu’a vécu Chas, alias « @through.the.lleave » sur TikTok. Un compte qu’elle consacre à sa passion pour les plantes, mais aussi à ses animaux.

Cette jeune femme est, en effet, l’heureuse propriétaire de chiens, de tortues et donc de chats, dont le Maine Coon en question qui répond au nom de Kusa.

L’une des vidéos qu’elle a partagées est rapidement devenue virale. Postée le 25 mars sur le réseau social et relayée par PetHelpful, elle rend compte de l’incroyable évolution de la taille de ce chat.

La séquence est constituée d’un enchaînement de photos prises mois après mois. On peut ainsi voir comment Kusa passe de chaton minuscule et craquant à chat adulte gigantesque et majestueux, que Chas a évidemment un peu plus de mal à porter. Le tout en l’espace d’une année.



@through.the.lleaves / TikTok

On remarque aussi au passage le changement de la couleur des yeux de ce chat. D’abord bleus, ils virent progressivement au jaune.



@through.the.lleaves / TikTok

Lynx, loup…

Voilà de quoi donner envie à ceux qui songeaient déjà à adopter un Maine Coon de franchir le pas et concrétiser leur rêve. On ne peut que les y encourager, en les incitant bien évidemment à privilégier l’adoption en refuge – même si les chats de race y sont moins couramment rencontrés que leurs congénères de gouttière - et à bien se renseigner au sujet des spécificités de cette race et de ses besoins.



@through.the.lleaves / TikTok

Nombreux ont été les internautes à avoir réagi à cette vidéo. « C’est un loup, m’dame », a ainsi commenté l’un d’eux, utilisant le pseudonyme de @Griffin. D’autres ont également comparé Kusa à un lynx ou ont mis l’accent sur sa beauté, comme @Booker : « C'est le chat le plus mignon que j'ai jamais vu ».

@through.the.lleaves / TikTok