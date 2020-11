Disparu il y a 8 ans, ce chat fugueur retrouvé à 600 kilomètres de chez lui parvient à nouveau à s'échapper !

Heureuse d’avoir retrouvé son chat 8 longues années après sa disparition, sa propriétaire a pourtant dû déchanter. Le félin a, en effet, réussi à fuguer une nouvelle fois alors qu’il était en route vers les retrouvailles.

Stéphanie Ledoux avait adopté son chat, répondant au nom de Def, auprès d’un refuge SPA alors qu’il était âgé de 6 mois. Cette habitante de Saint-Omer, dans le Pas-de-Calais, raconte à Ouest France qu’il avait pris l’habitude de s’aventurer loin de la maison, mais qu’il finissait toujours par revenir.

A l’exception de ce triste jour en 2012, où son ami félin s’était totalement volatilisé. Malgré ses recherches, l’Audomaroise n’avait plus eu de nouvelles de l’animal depuis. Les mois, puis les semaines se sont écoulés, et elle a dû se faire à l’idée qu’elle ne le reverrait plus jamais.

Elle ne s’attendait donc pas du tout à l’appel téléphonique reçu la semaine dernière. A l’autre bout du fil, une clinique vétérinaire lui annonçait qu’on venait de retrouver son chat du côté de Plounéour-Ménez dans le Finistère. A plus de 600 km de chez lui… Def avait été identifié grâce au tatouage qu’il porte dans l’oreille.

L’animal avait énormément changé en 8 ans. Son poil roux et long est devenu « court, blanc et gris », d’après sa maîtresse. Mais il était bien vivant et en bonne santé. C’était le plus important.

Ravie et émue à l’idée de revoir son chat, Stéphanie Ledoux a toutefois dû faire face à une nouvelle et terrible déception. Un homme avait eu la gentillesse de se proposer pour conduire Def de la commune finistérienne à Saint-Omer. Toutefois, lors d’un détour par Angoulins-sur-Mer (17) pour motif professionnel, le félin a de nouveau pris la poudre d’escampette.

A lire aussi : Un quartier entier se réjouit des retrouvailles entre une famille et son chat perdu dans l'incendie qui a détruit leur foyer après un mois de recherches

Def est introuvable depuis le 3 novembre. Sa propriétaire se dit « dépitée », elle qui était « prête à le retrouver, même si [elle croyait] qu’il était mort ou chez une autre famille ».