Les retrouvailles complices entre ce chat et son bébé humain offrent une scène attendrissante (vidéo)

Les liens qui peuvent se tisser entre un animal et un enfant sont toujours surprenants et très émouvants. Récemment sur TikTok , une vidéo est devenue virale. On y voit une petite fille, très jeune, prendre un chat dans ses bras sans la moindre difficulté. Ce dernier se laisse faire sans rien dire, ce qui a vivement impressionné les internautes.

Isolde est une mère de famille de 23 ans qui vit en Virginie. En plus de son nouveau-né, elle a également une petite fille d’un an qui marche depuis peu et plusieurs animaux de compagnie. Dans un récent entretien accordé au média Newsweek, elle a apporté un peu plus de détails sur sa grande famille. “Nous avons beaucoup d'animaux sur la ferme : 5 chats, 14 lapins, 8 poules, une chèvre, 2 cochons, quelques perruches et une perdrix dans un poirier ! J’ai appris à ma fille à interagir correctement avec eux et à en prendre soin en toute sécurité, de manière responsable et compatissante”, a-t-elle expliqué.

@iso_nat_and / TikTok

Une vidéo à croquer

Sur son compte TikTok, la jeune maman a récemment posté une vidéo qui a immédiatement rencontré un succès fulgurant. On y voit sa petite fille interagir avec un chat et le prendre dans ses bras très délicatement pour l’emmener dans une autre pièce. “Nous nous sommes absentés pendant plusieurs semaines... le chat a vraiment manqué à notre fille”, écrit-elle en légende. En à peine 10 jours, la vidéo a récolté plus de 7,5 millions de vues et plus de 1,7 millions de likes ! Un franc succès pour la petite fille et son meilleur ami Arson. Il faut dire que si la fillette se montre douce avec le félin, ce dernier ne cherche pas non plus à lui échapper et se laisse volontairement faire…

Dans les commentaires, les internautes sont impressionnés par la confiance mutuelle que s’accordent le bébé et le chat. “Ce bébé est si doux avec le chat !”, s’est exclamé l’un d’entre eux. “Ce chat adore sonbébé humain. On peut le voir dans son langage corporel et la façon dont il se laisse totalement porter sans protester”, ajoute un autre. Toujours auprès de Newsweek, Isolde n’a pas hésité à faire part de sa fierté. “J’étais si heureuse de voir ma fille retrouver son meilleur ami à quatre pattes. J'étais également fière de la voir soigneusement prendre Arson dans ses bras, comme nous lui avons appris à le faire. Nous aimons et chérissons vraiment chacun de nos amis à fourrure et à plumes”, a-t-elle conclu avec tendresse.