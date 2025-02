La position de sommeil atypique de ce chat tuxedo a intrigué près de 17 millions de personnes (vidéo)

Le propriétaire d’un chat appelé Boyce a surpris ce dernier alors qu’il était endormi dans une position inhabituelle. Il a filmé ce moment surréaliste et posté la vidéo sur TikTok, où elle a rencontré un succès fou.

La plupart des chats dorment dans des postures classiques. Cela va de la position en boule au « pain de viande », en passant par le fait d’être allongé sur le flanc. Boyce, lui, a une technique bien à lui pour dormir, et elle est pour le moins surprenante.

Cet adorable chat au pelage tuxedo apparaît dans bon nombre de vidéos postées par son propriétaires sur son compte TikTok « @paulmaddock6 ». L’une de ces séquences est devenue virale, puisqu’elle a généré 16,2 millions de vues depuis sa mise en ligne le 7 février 2025 et est relayée par Newsweek. Elle montre justement la position de sommeil atypique et inattendue que Boyce a adoptée.

Surpris par ce qu’il a vu en entrant dans son salon, son humain n’a pas manqué de filmer la scène. La voici :

Installé sur un petit tapis près de la cheminée, Boyce était couché sur le dos, les pattes avant jetées en arrière et les pattes arrière étendues.

« Le plus haut degré de sécurité qu'il puisse ressentir »

Au-delà du caractère amusant de la situation, cette position qu’a choisie le chat laisse à penser qu’il est totalement détendu, serein et en confiance. Un internaute a d’ailleurs fait un commentaire qui va dans ce sens : « Un chat qui dort comme ça, le ventre exposé et ouvert... C’est le plus haut degré de sécurité qu'il puisse ressentir... Félicitations au propriétaire... Vous faites tout bien ».



@paulmaddock6 / TikTok

A lire aussi : Un Maine Coon explore l’effet euphorisant de l’herbe à chat pour la première fois (vidéo)

Dans un registre plus comique, Poppy a commenté ceci : « J'ai eu une chatte qui faisait ça quand j'étais petite. Son surnom était Satan. On disait que le feu lui rappelait d'où elle venait. »

En voyant Boyce dormir de la sorte, on a l’impression d’avoir affaire à quelqu’un qui est rentré à la maison complètement épuisé après une longue et dure journée de travail.