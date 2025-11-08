Décrit par ses maîtres comme antisocial et renfermé, ce chat change complètement de comportement au contact d’un chaton

Les chats sont connus pour leur caractère autonome et indépendant. Si certains se montrent néanmoins plus avenants que d’autres, quelques représentants de la gent féline poussent le trait jusqu’à développer une personnalité que l’on pourrait qualifier d’antisociale. Pourtant, il suffit parfois de pas grand-chose pour que la carapace se brise.

Un utilisateur du réseau social Reddit, connu sous le pseudonyme u/specialkgaming666 et qui a préféré conserver l’anonymat, a récemment raconté la transformation de son chat à Newsweek .

Tout a commencé avec la publication d’une photo. On peut y voir un chat tuxedo et un chaton noir couchés l’un contre l’autre. On pourrait penser qu’il s’agit d’un énième cliché de félins comme on en voit beaucoup sur la toile. Sauf qu’il y a quelques semaines encore, cette image n’aurait jamais pu exister.



© u/SpecialKGaming666 / Reddit

L’internaute u/specialkgaming666 explique que sa chatte de 3 ans, Hex, est du genre renfermé, voire antisocial, et ce, malgré tous les efforts de ses maîtres pour la socialiser : “Nous l'appelions notre « chaton cassé », car [...] elle refusait de jouer et était rarement affectueuse”. Aussi, lorsqu’il a été question d’adopter un nouveau petit félin , certaines craintes ont émergé : “Nous étions inquiets à l'idée d'accueillir un chaton à la maison, car Hex était très antisociale avec les invités et nos chiens, se montrant parfois agressive ou excessivement anxieuse”.

Malgré tout, Binx, 3 mois, a finalement intégré le foyer de Hex. Néanmoins, au début, les rencontres entre les 2 félins se faisaient sous l’étroite surveillance des maîtres. Et puis, petit à petit, un changement a commencé à s’opérer chez Hex. Cela a débuté avec le partage du canapé – mais chacun de son côté. Ensuite, les 2 chats ont mangé ensemble et pouvaient même se lécher en se croisant de temps en temps.

Désormais, Hex et Binx sont devenus inséparables. La chatte, auparavant si distante , se montre très affectueuse envers son petit compagnon et le cherche activement presque toute la journée. Ils dorment également ensemble et, chose extraordinaire, Hex s’amuse même avec des jouets.

Qui aurait pu prédire une telle métamorphose chez ce chat antisocial ? Certainement pas ses maîtres en tout cas.