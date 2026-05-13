Ce chaton « asocial » et secouru avec sa soeur finit par faire confiance à sa mère d'accueil qui l'accompagne jusqu'à son adoption

Après avoir mordu la personne qui lui avait porté secours, Fang semblait trop craintif pour faire confiance aux humains. Pourtant, grâce à l’incroyable patience de sa mère d’accueil et à une astuce gourmande, ce chaton a fini par révéler sa vraie personnalité et vit aujourd’hui heureux dans son nouveau foyer.

Fang, un chaton au pelage gris marqué de blanc, et sa soeur tabby appelée Ash, avaient été découverts livrés à eux-mêmes dans l'une des rues de New York, d'après The Dodo . La personne qui les avait trouvés a été mordue par le petit mâle, qui était particulièrement nerveux et méfiant. Le bon samaritain ne s'est pas découragé pour autant ; il les a emmenés au refuge Animal Care Centers of NYC.



The Dodo

A cause de la morsure, Fang a dû être placé en isolement pendant 10 jours. Ash était à ses côtés, mais il fallait trouver le moyen de socialiser le duo félin malgré tout. Autrement, leurs chances d'être adoptés par la suite auraient été compromises.

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The Dodo

Jess, mère d'accueil bénévole, a décidé de s'occuper d'eux. A la maison, elle a travaillé dur pour apprendre à Fang à se détendre et à s'ouvrir aux autres. L'approche était bien plus simple avec Ash, qui était très sociable dès le départ.

Pendant qu'elles jouaient, Fang préférait rester en retrait. Sa bienfaitrice lui a laissé tout le temps de s'habituer à sa présence et de comprendre qu'il n'avait plus rien à craindre. Elle a passé des heures à s'asseoir dans la pièce, à lui parler et à lire des histoires.



The Dodo

Patience, tendresse et saumon

Petit à petit, le chaton a commencé à s'intéresser aux jeux d'Ash et Jess. Il s'est mis à avancer dans la direction de la jeune femme, mais à chaque fois, il finissait par rebrousser chemin.



The Dodo

Jess a eu une brillante idée ; l'attirer avec des morceaux de saumon. Alléché par ceux-ci, il a fini par se poser sur ses genoux. Un jour, elle a même réussi à le caresser. A partir de là, tout s'est accéléré.



The Dodo

Le chaton a définitivement baissé la garde, devenant un compagnon affectueux et joueur. Il était enfin prêt pour l'adoption.



The Dodo

Ash et Fang ont été adoptés séparément. Le minet l'a été par un couple patient et aimant, auprès duquel il coule désormais des jours heureux.

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