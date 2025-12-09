Après un retour douloureux au refuge, ces 2 chats découvrent la nouvelle chance qui se présente à eux (vidéo)

Atterrir dans un refuge est une épreuve difficile qui demande beaucoup de résilience. Ned et Carrot sont arrivés dans un refuge californien et ont cru que leur vie changerait définitivement. Les espoirs sont retombés lorsqu’ils sont revenus à la case départ, après que leurs adoptants aient changé d’avis.

Le soulagement est heureusement apparu de nouveau pour les 2 chats, qui ont trouvé il y a peu une famille qui les désirait plus que tout. Une vidéo publiée par le refuge Pet Rescue Solutions (South El Monte, Californie, États-Unis), et relayée par Parade Pets, est venue confirmer que les 2 chats étaient bel et bien tombés entre les mains des bonnes personnes.

@petrescuesolutions / TikTok

Le choc d’un retour à zéro

Lorsque des adoptants se sont positionnés pour adopter le duo, les bénévoles du refuge californien ont été très soulagés. Malheureusement, et pour une raison bien obscure, les chats ont été ramenés au refuge quelques jours plus tard. Cette épreuve a été très difficile à traverser. Ned et Carrot ont sombré dans une dépression et ne semblaient plu croire en un meilleur avenir. Le soutien des bénévoles était constant, mais n’a pas toujours suffi. Ils expliquaient : « Ils font toujours leurs promenades lentes tous les jours, mais cette fois-ci, leur étincelle est plus faible ».

Le début de la vidéo postée sur TikTok précisait : « Leurs cœurs ont été brisés après avoir été retournés ».

@petrescuesolutions / TikTok

Un duo plein d’amour

Les qualités de Ned comme de Carrot ont été vantées sur les réseaux sociaux, dans l’espoir de trouver de nouveaux adoptants, fiables, pour le duo. Le refuge en a profité pour rappeler que l’adoption n’est jamais un acte banal. Il doit être le fruit d’une réflexion en famille. Les adoptants doivent savoir ce qu’ils peuvent offrir à un félin de refuge, et que l’engagement est celui d’une vie.

Quand la lueur réapparaît

La chance de Ned et de Carrot a fini par arriver. Des adoptants bouleversés par leur histoire ont décidé de les adopter en duo, et ont promis de leur offrir le meilleur. La première rencontre, filmée par le refuge, montre toute l’émotion qui a parcouru ce couple, très touché par la tendresse de ces 2 chats. Ces derniers ont vraisemblablement compris à qui ils avaient à faire. Nous espérons avoir de leurs nouvelles, mais tout devrait bien se passer pour eux, dans leur maison du bonheur.

@petrescuesolutions / TikTok