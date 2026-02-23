« C’est la créature la plus innocente au monde », ce chaton noue un lien adorable avec une peluche en forme de pingouin et ne la quitte plus (vidéo)

On observe souvent des chiens s’attacher à des jouets et les transporter absolument partout. Mais Fuji ne fait pas partie des représentants de la gent canine : c’est un adorable chat, qui a noué un lien unique avec une jolie peluche en forme de pingouin.

Nos amis les animaux peuvent avoir des comportements amusants, mais aussi très touchants. Certains d’entre eux ne se séparent jamais de leur doudou, par exemple, qu’ils emportent dans toutes leurs aventures quotidiennes.

C’est exactement le cas du petit Fuji. Ce jeune Persan au pelage blanc a jeté son dévolu sur une peluche adorable, qui représente un pingouin. Sur le compte Instagram @fuji_purr, sa famille publie régulièrement des photos et des vidéos. L’une d’elles, relayée par le média Cattime, montre le petit félin duveteux interagir avec son jouet fétiche.

© @fuji_purr / Instagram (capture d'écran)

Une scène adorable

Dans le clip, on peut voir le félin joueur perché en haut du canapé en train de taquiner sa peluche. Après lui avoir donné des petits coups de pattes et l'avoir mordillé, le pingouin finit par tomber. Mais Fuji n’en a pas terminé avec lui !

Obsédé par son jouet, il le rejoint et continue de s’amuser avec lui. Puis, la vidéo se termine par une tendre scène. Heureux d’avoir joué comme un petit fou avec sa peluche, Fuji s’endort paisiblement contre elle en posant une patte sous son aile. Le jeune Persan, extrêmement attaché à son pingouin, ne peut plus s’en passer !

« Le meilleur ami de Fuji »

Ses adoptants ont précisé dans la section dédiée aux commentaires : « Le meilleur ami de Fuji. »

Depuis sa mise en ligne, la vidéo a récolté 148 000 mentions « j’aime ». « Pourquoi les humains ne sont-ils pas comme ça ? », écrit une utilisatrice du réseau social. « C’est la créature la plus innocente au monde », commente un autre internaute.

À travers ce beau moment immortalisé en vidéo, le petit chat a conquis de nombreux cœurs… Dont le nôtre !

© @fuji_purr / Instagram (capture d'écran)