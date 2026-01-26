Ne supportant pas les résolutions de sa maîtresse pour 2026, ce chat décide de leur donner une toute nouvelle direction (vidéo)

Novo, un chat tuxedo malicieux, n’était clairement pas fan des projets de sa maîtresse pour 2026. Il a alors décidé de prendre les choses en patte ! Dans une vidéo devenue virale, il les a effacés un par un sur le tableau blanc où ils étaient inscrits, sous le regard amusé de sa propriétaire.

Chaque début d’année est l’occasion de prendre de nouvelles résolutions et de se fixer des projets à réaliser. Sport, organisation, apprentissage ou moments en famille : chacun souhaite progresser et améliorer son quotidien. Mais parfois, il arrive que nos compagnons à 4 pattes aient aussi leur mot à dire. La maîtresse de Novo en sait quelque chose !

De sages modifications

La jeune femme avait soigneusement noté ses objectifs pour 2026 sur un tableau blanc, mais apparemment, cela n’a pas plu à Novo, son magnifique chat tuxedo issu d’un croisement entre un Ragdoll et un Sibérien.

Dans une vidéo TikTok, on le voit griffer et donner des coups de patte sur le tableau, comme s’il voulait effacer chaque résolution une par une.

« Novo, tu les enlèves toutes ! », s’exclame sa propriétaire dans la vidéo. « Génial ! », ajoute-t-elle en riant.

© @novothetuxedo / TikTok

Déterminé, Novo semble en effet bien décidé à remettre les plans de sa maîtresse en question et continue de gratter frénétiquement pour faire céder son humaine.

« Oui, d'accord, passons à la section suivante », dit-elle, visiblement résignée. « Le 5 janvier et elles ont déjà été abandonnées », a-t-elle également écrit en légende de la vidéo à propos de ses bonnes résolutions.

« Ma chérie, c'est un signe »

Cette vidéo reprise par le média People est rapidement devenue virale. Depuis sa publication, elle a ainsi atteint près de 116 000 vues et suscité un centaine de commentaires hilares.

« Ma chérie, c'est un signe », a lancé un internaute, ce à quoi la maîtresse du chat a répliqué : « 2026 est mon année. »

© @novothetuxedo / TikTok

« Je t'ai laissé « économiser 30 000 € » et « une soirée en amoureux » ce chat est sage. », s’est amusé un deuxième spectateur, tandis q’un autre a immédiatement compris le stratagème de Novo : « Attendez un peu, il va tout effacer puis écrire "Plus de snacks pour la nouvelle année" », a-t-il plaisanté.

© @novothetuxedo / TikTok

L’histoire ne dit pas si Novo a inspiré de nouvelles résolutions à sa maîtresse, mais une chose est sûre : elles devront passer par son approbation !