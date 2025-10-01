Sa chatte distante depuis toujours l'émeut en venant se blottir contre elle pour la première fois en 15 ans

Pendant des années, Emily n’a reçu qu’indifférence de la part de Muffin, la chatte de sa famille. Peu démonstrative, la féline n’a jamais vraiment toléré les gestes d’affection, jusqu’à un événement aussi inattendu que touchant, survenu récemment.

Muffin, une chatte calico séniore qui vit dans l’Etat de Rhode Island (Etats-Unis), n’est pas du genre à se laisser entraîner dans des effusions de tendresse. Elle s’est toujours montrée distante, surtout envers les enfants dont elle ne supporte pas le caractère remuant.

Emily en sait quelque chose. Cette dernière était au jardin d’enfant quand sa famille avait adopté Muffin, alors chaton. La fillette était aux anges et avait hâte de jouer avec elle et de lui faire des câlins, mais la féline ne partageait pas cet enthousiasme.



Emily / The Dodo

“C'était un peu dur de grandir avec elle, mais je l'aimais quand même”, confie Emily à The Dodo .

En 15 années de vie commune, la chatte n’a jamais eu de véritable geste d’affection à son égard, mais elle a toujours respecté cela. Elle a veillé à ne pas forcer les interactions et à ne pas franchir les limites fixées par l’animal.

L’attitude de Muffin à l’endroit d’Emily a toutefois connu une évolution notable au cours de ces dernières années. Pour quelle raison ? Tout simplement parce qu’elle a grandi et n’est donc plus un enfant aux yeux de la chatte.“Elle ne m'a jamais aimée jusqu'à il y a environ 3 ans, quand elle a commencé à se rapprocher de moi parce que j'ai mûri”, explique, en effet, Emily.

“Elle n'avait jamais fait ça auparavant”

Celle-ci a même eu droit à une surprise émouvante de sa part récemment. Ce jour-là, elle venait de rentrer du travail et de s’asseoir sur le canapé, quand Annie, la chienne de la famille, et Muffin ont eu un échange un peu tendu. La chatte a pris peur et est venue se réfugier auprès d’Emily. Contre toute attente, elle s’est couchée sur ses genoux et y est restée un long moment.



Emily / The Dodo

“Je n'ai littéralement pas bougé du tout quand elle était sur mes genoux parce que je savais qu’au moindre mouvement, elle se mettrait probablement en colère et partirait, raconte-t-elle. J'ai pris au moins 10 photos d'elle sur mes genoux parce qu'elle n'avait jamais fait ça auparavant.“



Emily / The Dodo

La scène ne s’est pas reproduite depuis ce jour, mais Emily ne désespère pas d’avoir droit à une nouvelle interaction avec Muffin et est consciente de la chance qu’elle a eue en gagnant sa confiance.

“Je pense que quand il fera plus froid, elle cherchera un endroit chaud et viendra donc à moi”, conclut la jeune femme.

Emily / The Dodo