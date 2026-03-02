Rejeté par sa mère ce minuscule chaton choyé par une chienne Patou attend désormais sa famille d'adoption (vidéo)

Rejeté par sa mère à la naissance en raison de son gabarit très chétif, le minuscule chaton Weewoo a trouvé une bienveillante mère de substitution dans sa famille d'accueil : Lilly, une imposante chienne Patou. Grâce à l'affection de ce grand canidé, le frêle félin a repris des forces et retrouvé confiance en lui, touchant les internautes sur TikTok avant d'être enfin prêt à rejoindre sa famille définitive.

Pour une famille d’accueil, voir un animal fragile et rejeté s’épanouir sous sa protection est une expérience profondément gratifiante. C’est le quotidien de Tracy dont la plus grande joie est d’accueillir des animaux en détresse. L'histoire de son dernier petit protégé, Weewoo, un chaton rejeté par sa famille, montre à quel point un peu d’amour et d’attention peuvent faire toute la différence.

Un chaton vulnérable et rejeté

Comme le rapporte le blog de Rocky Kanaka, défenseur des animaux américain, le petit Weewoo était un chaton particulièrement vulnérable dès ses premiers jours. Le plus petit et le plus fragile de sa portée, il ne pesait que 220 grammes lorsqu’il est arrivé dans sa famille d’accueil.

© @tracyfosterling / TikTok

Sa mère, suivant son instinct de survie la poussant à privilégier ses petits plus robustes, l’avait rejeté et Weewoo avait donc commencé sa vie sans véritable accès à la nourriture, à la chaleur ni au réconfort maternel.

Également mis à l’écart par ses frères et sœurs lors des jeux, le petit chaton avait peu à peu développé un manque de confiance en lui et des difficultés sociales. À cause de ce manque d’affection, il avait donc un besoin urgent d’attention et d’un environnement bienveillant pour retrouver confiance et se sentir en sécurité. C’est précisément ce que Tracy comptait lui offrir.

© @tracyfosterling / TikTok

Une rencontre déterminante

Au-delà de l'aider à prendre du poids, Tracy savait que ce petit bonhomme avait cruellement besoin de se sentir aimé. Elle a donc eu l’idée de le présenter à sa chienne Lilly, une magnifique femelle Grand Pyrénéen qui adore les petits chats. Et on peut dire que cette rencontre a été un tournant décisif dans la vie du chaton !

© @tracyfosterling / TikTok

Dès les premiers instants, Weewoo s’est senti en sécurité auprès de Lilly, trouvant enfin une chaleur et une attention qu’il n’avait jamais connues. Il grimpait sur elle pour faire la sieste, jouait avec son pelage et lui donnait de petits coups de patte espiègles, tandis que Lilly, patiente et douce, accueillait son comportement avec une indulgence quasi maternelle.

Cette relation rassurante a permis à Weewoo de reprendre confiance en lui, de devenir plus audacieux et sociable, et même de manger davantage pour prendre du poids.

Au fil des semaines, il s’est transformé physiquement et émotionnellement, et aujourd'hui, il est prêt à quitter sa famille d’accueil pour un foyer définitif afin d'écrire un nouveau chapitre de sa vie désormais remplie d’amour.