« Comme si c'était chez lui », un chat errant audacieux entre sans être invité et ne veut plus repartir

Certains chats semblent être capables de sentir quels humains prendront soin d'eux. C’est le cas de ce chat errant tigré qui s’est un jour invité chez un humain bienveillant et qui semble, depuis, avoir gagné son cœur…

Sur Reddit, les anecdotes surprenantes ne manquent jamais, mais l’une d’elles a récemment fait fondre le cœur des internautes. Un utilisateur y a en effet raconté comment il s’était fait un nouvel ami totalement inattendu.

Un chat déterminé

La publication en question partagée par u/Sabu_Johnson explique comment un chat errant de son quartier s'est introduit chez lui et a ensuite refusé de partir. Sous une série de photos montrant un minou tigré se comportant comme s’il vivait là depuis toujours, on peut lire :

« Un voisin m'a dit que des gens du quartier s'occupaient de lui. Je venais d'emménager et un après-midi, en ouvrant la porte, je l'ai vu essayer de forcer l'entrée. J'ai d'abord résisté, mais il avait l'air de savoir que je n'étais pas dupe. Il a insisté pour entrer. »

© u/Sabu_Johnson / Reddit

Comment résister à une telle détermination ? L’auteur de cette publication relayée par Newsweek en a été bien incapable et il a finalement cédé en permettant au minou de rester à l'intérieur avec lui, sa famille et ses autres chats.

« Il entre comme si c'était chez lui »

Dans sa publication, u/Sabu_Johnson explique aussi que ce chat malin sait parfaitement obtenir ce qu’il souhaite. « Au début, il mangeait un peu et s'en allait. Puis, il a commencé à me manipuler émotionnellement pour que je lui donne une friandise tous les jours. », avoue-t-il.

© u/Sabu_Johnson / Reddit

Dans la section des commentaires, il a même révélé sa technique : s’approcher de la boîte de friandises pleurer « comme s'il allait mourir. » « Il connaît tous les trucs ! », selon son hôte.

© u/Sabu_Johnson / Reddit

Désormais, le petit félin se sent comme chez lui. « Après quelques semaines, il a appris tout seul à passer par la chatière. Il entre comme si c'était chez lui », écrit encore l'auteur du message. Celui-ci reconnaît que ses propres chats sont un peu jaloux, mais qu’ils le tolèrent.

« Il est vraiment mignon […]. Il se comporte comme un chat normal et est très bavard », poursuit l’homme.

© u/Sabu_Johnson / Reddit

Le minou a le bout de l'oreille coupé, ce qui signifie qu’il a probablement participé à un programme de stérilisation et de remise en liberté pour les chats libres. Pourtant, d’après son nouveau protecteur, il serait tout à fait adoptable. « C'est un chat adorable. », assure-t-il. Ce matou aussi affectueux que audacieux aurait-il finalement trouvé son foyer pour la vie ?