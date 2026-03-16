En fixant le canapé et en miaulant depuis 1 semaine, ce chat dévoile à sa maîtresse un chaton caché
Grâce à un chat attentif appelé Salsa, sa propriétaire a découvert un petit chaton caché sous le canapé. La nouvelle venue, baptisée Frijoles, est désormais installée et en sécurité, tandis que son congénère prend doucement ses marques face à sa nouvelle compagne.
Une utilisatrice du réseau social Reddit se faisant appeler « Trimblepsys » était déjà propriétaire d'un chat répondant au nom de Salsa. Elle a récemment raconté comment ce dernier avait « déniché » le nouveau membre de sa famille.
Sa publication, partagée le 8 mars 2026 et relayée par Newsweek, comprend 2 photos montrant une paire d'yeux sous un canapé. « Mon chat miaulait face à ce canapé depuis une semaine sans raison apparente. Aujourd'hui, j'ai regardé dessous et… euh… ce n'est pas mon chat… Enfin, je suppose que si, maintenant ! J'espère qu'ils deviendront amis. J'essaie de le faire sortir de là avec des friandises », raconte Trimblepsys.
C'est ainsi qu'elle a découvert un chaton noir femelle grâce à Salsa. Son histoire a fait réagir de nombreux internautes en commentaires, beaucoup d'entre eux lui ayant demandé comment la jeune féline s'était retrouvée chez elle.
Trimblepsys a répondu qu'elle habite un quartier de Londres connu pour son importante population de chats des rues et qu'elle laisse souvent l'une de ses fenêtres ouvertes pour permettre à Salsa de sortir et rentrer à sa guise. C'est très probablement par cette voie que l'invitée surprise s'était faufilée avant de se cacher sous le canapé.
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La petite féline a désormais une famille et un nom
La Redditeuse a décidé de la garder et de l'appeler Frijoles. La minette est en sécurité et en bonne santé. Elle lui a acheté une litière, des gamelles de nourriture et d'eau et tout le nécessaire. Elle lui a également aménagé un coin confortable et calme à l'étage. Pour le moment, Frijoles reste séparée de Salsa, qui se montre encore un peu nerveux en sa présence.
Trimblepsys préfère attendre que les 2 chats s'habituent l'un à l'autre pour les remettre en contact.
Par Kheireddine Ayari
Rédacteur web
Féru de sport et amoureux des chiens depuis sa tendre enfance, Kheireddine est arrivé dans la rédaction web en 2008 un peu par hasard, porté par son amour des mots. Ayant grandi aux côtés d’un Boxer nommé Ulysse et partagé 12 belles années de sa vie avec Kalash, croisée Berger Allemand, il est plus que ravi d’écrire sur le merveilleux univers des animaux de compagnie.
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