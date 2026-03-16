En fixant le canapé et en miaulant depuis 1 semaine, ce chat dévoile à sa maîtresse un chaton caché

Grâce à un chat attentif appelé Salsa, sa propriétaire a découvert un petit chaton caché sous le canapé. La nouvelle venue, baptisée Frijoles, est désormais installée et en sécurité, tandis que son congénère prend doucement ses marques face à sa nouvelle compagne.

Une utilisatrice du réseau social Reddit se faisant appeler « Trimblepsys » était déjà propriétaire d'un chat répondant au nom de Salsa. Elle a récemment raconté comment ce dernier avait « déniché » le nouveau membre de sa famille.

Sa publication, partagée le 8 mars 2026 et relayée par Newsweek , comprend 2 photos montrant une paire d'yeux sous un canapé. « Mon chat miaulait face à ce canapé depuis une semaine sans raison apparente. Aujourd'hui, j'ai regardé dessous et… euh… ce n'est pas mon chat… Enfin, je suppose que si, maintenant ! J'espère qu'ils deviendront amis. J'essaie de le faire sortir de là avec des friandises », raconte Trimblepsys.



Trimblepsys / Reddit

C'est ainsi qu'elle a découvert un chaton noir femelle grâce à Salsa. Son histoire a fait réagir de nombreux internautes en commentaires, beaucoup d'entre eux lui ayant demandé comment la jeune féline s'était retrouvée chez elle.



Trimblepsys / Reddit

Trimblepsys a répondu qu'elle habite un quartier de Londres connu pour son importante population de chats des rues et qu'elle laisse souvent l'une de ses fenêtres ouvertes pour permettre à Salsa de sortir et rentrer à sa guise. C'est très probablement par cette voie que l'invitée surprise s'était faufilée avant de se cacher sous le canapé.

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La petite féline a désormais une famille et un nom

La Redditeuse a décidé de la garder et de l'appeler Frijoles. La minette est en sécurité et en bonne santé. Elle lui a acheté une litière, des gamelles de nourriture et d'eau et tout le nécessaire. Elle lui a également aménagé un coin confortable et calme à l'étage. Pour le moment, Frijoles reste séparée de Salsa, qui se montre encore un peu nerveux en sa présence.

Trimblepsys préfère attendre que les 2 chats s'habituent l'un à l'autre pour les remettre en contact.