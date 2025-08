Ces 4 chatons sauvages n’avaient confiance en personne, jusqu’à ce que les 2 félins de leur famille d’accueil les prennent sous leur aile (vidéo)

La socialisation chez les chatons est une étape cruciale pour leur développement comportemental, émotionnel et relationnel. Avant d’arriver chez leur mère d’accueil, Luigi, Daisy, Peach et Mario en manquaient sérieusement… Heureusement, ces 4 petits chatons sauvages allaient y faire une rencontre déterminante : Bodie et Bear, 2 modèles félins très inspirants.

Lorsque Jennifer, une bénévole de la Humane Society du comté de Hamilton dans l’Indiana (États-Unis), a entendu parler d'une portée de chatons difficiles, elle n'a pas hésité à leur offrir un foyer d’accueil. Les 4 frères et sœurs nommés Luigi, Daisy, Peach et Mario appartenaient à un groupe de plus de 20 chatons récemment accueillis par le refuge.

Effrayés et non socialisés, ils n'étaient pas encore prêts à être adoptés. « Plus tôt on commence la socialisation, mieux c'est, alors je les ai ramenés à la maison », a expliqué Jennifer à Love Meow, avant de s'atteler à la tâche.

Des chatons craintifs

À leur arrivée chez Jennifer, les petites boules de poils étaient terrifiées. Elles restaient blotties l'un contre l'autre, refusant de sortir de leur cage et elles sifflaient dès que leur mère d’accueil s’approchait.

Jennifer a donc essayé de gagner leur cœur en leur déposant un peu de nourriture. Les chatons ont alors peu à peu surmonté leur peur pour s’approcher de la gamelle et manger.

Après quelques jours, ils ont commencé à comprendre qu’ils étaient en sécurité et ils sont progressivement sortis de leur cachette.

Si Luigi et Daisy restent encore un peu méfiants, Peach et Mario montrent déjà plus d’assurance, cherchant activement de l’attention.

L’intervention de 2 mentors félins

Lorsque les chatons ont commencé à sortir de leur coquille, Jennifer a fait appel à ses propres chats, Bodie et Bear, pour les aider à socialiser. Malgré leurs oreilles en arrière et leur queue gonflée au premier contact, les chatons ont rapidement noué un lien avec ces 2 mentors félins, en particulier, Mario, le plus téméraire.

© @newkittensontheblock / Instagram

Celui-ci s’est glissé près de Bodie qui a répondu par un grand coup de tête. Pris au dépourvu par ce geste amical, le petit Mario a finalement été conquis instantanément, tout comme sa sœur Peach.

© @newkittensontheblock / Instagram

De son côté, Bodie a fait preuve d’une grande patience face aux chatons, les laissant jouer avec sa queue et même son visage. « Bodie est le garçon le plus gentil. », assure sa maîtresse.

Peu à peu, grâce à l’influence de Bodie et Bear, les 4 chatons ont gagné en confiance, devenant plus actifs et joueurs. Aujourd’hui, ils ne sifflent plus contre Jennifer. Bien au contraire ! Ils lui réclament joyeusement leur nourriture.

© @newkittensontheblock / Instagram

Grâce à leurs 2 modèles félins, ils ont appris à faire confiance et à aimer et dans quelques semaines, ils seront prêts pour une nouvelle vie en famille. Merci Bodie et Bear !