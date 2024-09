L’amour et la patience ont transformé ce chat sauvage agressif en un compagnon calme et affectueux (vidéo)

Il est souvent difficile pour les chats sauvages de faire confiance aux humains. Buddy en est la parfaite illustration. Lorsqu’il a été secouru, ce chat roux était si effrayé qu’il ne supportait pas d’être touché par un bipède. À force de patience et de soins, le minou a progressivement baissé sa garde et aujourd’hui il est complètement transformé.

La patience et l’amour sont souvent payants avec les animaux. David Loop en a bien conscience. Ce sauveteur de l’association Sierra Pacific Furbabies (Californie, États-Unis) a en effet l’habitude de venir au secours d’animaux en détresse qui peuvent parfois se montrer récalcitrants et nécessiter beaucoup de compréhension. C’était notamment le cas de Buddy, un chat sauvage au pelage roux qui ne supportait pas d'être touché par les humains et qui s’est au fil du temps métamorphosé.

Un chat terrifié

Lorsque Buddy est arrivé chez David, il était dans un état pitoyable. Non seulement le pauvre minou était paralysé de la taille aux pieds après avoir été touché par un pistolet à plomb, mais il souffrait également d'un grave cas de gale. Ayant, à raison, perdu confiance en l’humain, Buddy était terrifié et il ne voulait rien avoir à faire avec ceux qui essayaient tant bien que mal de le soigner.

Dès que David s’approchait, le chat sifflait et essayait de lui donner des coups de griffes. Il a fallu beaucoup de patience et des soins constants pour sécuriser Buddy et lui apporter l’aide dont il avait besoin. Au bout de quelques semaines d’efforts, le minou a finalement franchi un cap et son comportement a aujourd’hui radicalement changé.

Une métamorphose époustouflante

Dans une vidéo postée sur TikTok et relayée par PetHelpful, on prend la mesure de cette incroyable transformation. Après des images d’un Buddy terrifié et agressif, on découvre un chat complètement différent. Calme et docile, Buddy est méconnaissable. Même sa fourrure qui a poussé entre temps est métamorphosée. Dans la vidéo, on voit que Buddy n’est plus effrayé par ses soigneurs, qu’il accepte d’être caressé et même de manger dans la main !

Ces magnifiques progrès ont beaucoup ému les internautes. « Il va tellement mieux, merci beaucoup d'avoir aidé ce gentil bébé. Cela me fait tellement mal de voir à quel point ils souffrent », a par exemple écrit quelqu’un dans les commentaires. « C'est le meilleur sentiment de gagner le cœur d'un chat sauvage », a ajouté un autre internaute.

Même s’il est plus difficile de gagner leur confiance, les chats sauvages ont aussi besoin de beaucoup d'amour. Il faut juste leur donner une chance.