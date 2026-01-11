Minuscule face à ce géant, un chaton choisit un Saint-Bernard comme oreiller vivant (vidéo)

Petits et frêles, les chatons ont besoin de se sentir en sécurité pour bien grandir. Ils ont d’ailleurs tendance à s’attacher à ceux qui les rassurent et n’hésitent pas à chercher le contact physique pour se sentir protégés. C’est précisément ce qu’a fait ce petit chaton noir et blanc auprès de son grand frère Saint-Bernard.

Saviez-vous que les Saint-Bernards étaient réputés pour leur caractère très particulier ? Affectueux et loyaux, ces toutous ont en effet beaucoup de patience, ce qui les rend parfaits avec les enfants et les animaux plus petits. Bond en est la parfaite illustration !

« Le refuge du chaton »

Ce gentil géant qui vit à Vilnius en Lithuanie a récemment fait fondre les cœurs des internautes dans une vidéo Instagram montrant sa tendre relation avec un adorable chaton noir et blanc.

Dans cette séquence, on voit le petit chat jouer avec le museau de Bond, se blottir contre sa queue touffue et se détendre contre son ventre, comme sur un oreiller. Le duo se promène ensuite calmement, le chaton suivant son compagnon canin, tandis qu’une musique douce et le texte « Le refuge du chaton » renforcent l’atmosphère tendre et chaleureuse de la scène.

Tout au long de la vidéo, le Saint-Bernard incarne à merveille l’expression « doux géant » : tête basse, langage corporel calme et gueule détendue, il inspire sérénité. Le chaton, lui aussi, respire la tranquillité, s’étirant et se roulant sur son coussin moelleux, comme s’il se sentait parfaitement en sécurité.

Une complicité attendrissante

Cette courte vidéo relayée par CatTime a beaucoup touché les internautes. Il faut dire qu’une telle complicité entre un chien géant d’une patience infinie et une petite boule de poils malicieuse est particulièrement réconfortante !

A lire aussi : 7 mois après le décès de leur précieux chat, ce couple décide d’adopter à nouveau sans s’attendre à ce que le destin leur réserve une surprise de taille

© @mywildbond / Instagram

«Oh là là ! C'est tellement mignon ! J'ADORE ! », a par exemple commenté un des spectateurs. « Trop tendre » ou « Son havre de paix », peut-on encore lire dans les commentaires.

Une autre personne a également souligné :« Ce chaton est adorable et le chien est si patient, ils vont devenir les meilleurs amis du monde. » Cela semble en effet très bien parti !