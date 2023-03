Dans ce refuge, les enfants sont invités à lire des histoires aux chats pour calmer leur anxiété

Le refuge ne doit être qu’une solution provisoire pour les chats, qui ont tous le droit de connaître le bonheur de la vie en famille. Même si salariés et bénévoles en prennent soin et leur apportent autant d’attention que possible, ils ne peuvent leur offrir la chaleur et l’amour d’une véritable maison.

La difficulté est d’autant plus grande pour les félins séniors, qui ont davantage besoin de se sentir aimés et entourés. Pour eux, les visites sont toujours les bienvenues, même quand elles ne débouchent pas sur l’adoption.

Au Shropshire Cat Rescue, refuge situé à Shrewsbury en Angleterre, on a trouvé le moyen de faire en sorte que ses pensionnaires âgés souffrent moins de la solitude et de l’anxiété. L’idée est de faire venir des gens, en particulier les enfants, pour qu’ils leur fassent la lecture, indique la BBC.

L’initiative a pour objectif à la fois d’encourager ces personnes à lire à haute voix et à y prendre goût, et d’offrir aux chats du refuge plus de possibilités d’interaction avec les humains.

Les chats séniors du refuge « réagissent très bien » à ces séances, assure d’ailleurs Susie Phillips, bénévole au Shropshire Cat Rescue. L’expérience est aussi hautement bénéfique aux jeunes lecteurs, les quadrupèdes constituant pour eux une audience « calme et paisible », les aidant grandement à être plus détendus au moment de lire.

« Découvrir la passion de la lecture à travers l'amour des chats »

Une première session a eu lieu le samedi 4 mars 2023. Une autre a été programmée pour le mois d’avril. Susie Phillips et le reste de l’équipe espèrent étendre cette initiative et l’organiser régulièrement afin d’aider les enfants, mais aussi les adolescents et les adultes qui éprouvent des difficultés en lecture. « Nous aidons les gens à découvrir la passion de la lecture à travers l'amour des chats », poursuit la bénévole à ce propos.

Les pensionnaires malades, blessés ou anxieux en profitent aussi. « Même les chats nerveux ont tendance à s’approcher [des lecteurs] et à vouloir interagir, dit Susie Phillips. Ils apprécient cette compagnie supplémentaire ».