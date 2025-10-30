Depuis qu’il a été sauvé, ce chat suit son propriétaire partout et adore la voiture (vidéo)

Bien que le passé de Cuyen ne soit pas connu, il est probable que le félin n’ait pas eu une vie facile. Toutefois, sa chance a tourné lorsque Mohammad, un bienfaiteur, a croisé son chemin et lui a offert son hospitalité . Depuis qu’il a trouvé son humain pour la vie, le chat a décidé de ne pas s’en séparer et l’accompagne partout.

Mohammad Mohamad Amin a récupéré un chaton sur la route tandis qu’il sortait du travail, rapportait The Star . Comprenant que la boule de poils n’avait pas de famille, il a décidé de lui offrir un toit et un foyer aimant. Le félin nommé Cuyen est alors tombé sous le charme de sa nouvelle vie, mais surtout sous celui de son propriétaire bien-aimé, dont il a du mal à se séparer.

La vie de Cuyen a totalement changé grâce à Mohammad et presque instantanément, un lien s’est créé entre les amis. Farzana Mohammad, la fille du bienfaiteur, a constaté à quel point ils sont devenus proches au fil du temps : « Depuis que mon père a trouvé Cuyen quand il était petit, il est très proche de lui ».

Des amis inséparables

Elle a aussi vu comment l’un et l’autre faisaient tout ensemble. En effet, Mohamad était le repère du chat quand il n’avait personne sur qui compter. Alors, la boule de poils a commencé à le suivre partout et a notamment pris goût aux trajets en voiture : « Si mon père démarre simplement le moteur de la voiture, Cuyen arrive immédiatement et veut le suivre », assurait Farzana.

En voiture, Cuyen reste très sage et se contente de regarder par la fenêtre. Mohamad a aussi pris pour habitude de l’emmener faire des promenades dans le quartier. Des moments simples mais heureux pour les 2 complices, dont l’amitié est précieuse. Cuyen est d’ailleurs un peu le chouchou de son ami humain, qui est aussi le propriétaire de 8 autres chats. Le quadrupède se démarque alors de ses congénères : « Cuyen est un peu différent, il est intelligent et très affectueux », confiait Farzana.

Sur les réseaux sociaux, cette dernière a partagé une publication mettant à l’honneur Cuyen et Mohamad. Les internautes ont été très touchés par leur relation et Farzana a été surprise de recevoir autant d’amour de la part du public : « Je ne m'attendais pas à ce que la vidéo devienne virale [...] Il s’avère que beaucoup de gens ont aimé », partageait-elle.