Ils récupèrent une chatte errante et découvrent le triste secret qu’elle porte

Les membres d’une association de protection animale sont intervenus pour secourir une chatte âgée et errante. La pauvre n’avait nulle part où aller ni personne sur qui compter. Pourtant, quelques jours avant seulement, elle avait une maison et un propriétaire aimant. Ses sauveteurs ont alors découvert la raison pour laquelle elle s’est retrouvée à la rue.

Suki, une chatte au pelage noir, séjourne dans les locaux de l’association Cats Protection, basée en Angleterre. Elle a été trouvée en train d’errer dans la rue et nécessitait des soins. Ses bienfaiteurs ont aussi compris qu’elle avait besoin d’affection, car elle venait de traverser une épreuve difficile. La féline cherche désormais la paix au sein d’une maison aimante.

Cats Protection intervient dans la prise en charge des chats domestiques et errants. L’organisme accueille les boules de poils dans le besoin, les héberges et les reloges. En ce mois d’octobre et plus précisément, en écho à la fête d’Halloween, il met en lumière les félins au pelage noir de son refuge, dont Suki.

Une chatte à la triste histoire

Suki est âgée d’environ 9 ans et a été retrouvée dans la rue. Si son passé reste flou, il est évident qu’elle n’a pas toujours été une féline errante. En effet, elle vivait au sein d’un logement autrefois et avait un propriétaire. Malheureusement, ce dernier est décédé et a priori, personne n’a pu récupérer l’animal.

Ce dernier s’est alors retrouvé dans la rue du jour au lendemain et a dû apprendre à se débrouiller. Par chance, dans son malheur, cette dernière n’est pas restée longtemps dehors. Sa période d’errance a été éphémère, car Cats Protection lui a offert un nouveau départ.

Cats Protection

A lire aussi : En pleine réunion, un chat choisit son futur papa et lui fait comprendre d’une manière très claire (vidéo)

A la recherche d’une famille aimante

Du moins, les bienfaiteurs espèrent lui trouver une nouvelle famille pouvant l’accueillir et lui offrir toute la bienveillance dont elle a besoin. Néanmoins, d’après les sauveteurs, les chats noirs peinent généralement à se faire adopter. En effet, ils sont victimes de leur réputation à cause des légendes urbaines, entre autres.

Pourtant, comme les autres, Suki mérite de tout recommencer et de prendre une retraite paisible. Espérons que sa perle rare se manifeste prochainement.