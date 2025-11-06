« En quelques minutes, la magie a opéré », la réaction pleine de tendresse de ce nouveau papa chat qui rencontre son chaton pour la première fois (vidéo)

D’ordinaire, les mâles chats sont toujours écartés de leurs portées durant les premières semaines après l’accouchement. La raison ? Beaucoup d’entre eux se révèlent agressifs envers leurs petits… Mais ce n’est pas le cas de William, un adorable British Shorthair roux dont la réaction a déjoué tous les stéréotypes et fait fondre la Toile.

Comme beaucoup de papas chats, William n’a pas eu le droit de voir ses petits avant leur premier mois de vie. Lorsque cette échéance est enfin arrivée, il a pu faire la rencontre de Marzipan, une minuscule boule de poils rousse qui n’était autre que son propre fils ! Comme l’a rapporté le média Animal Channel , les retrouvailles ont été soigneusement organisées par leurs humains, afin que tout se passe au mieux. En effet, comme il était impossible de prévoir la réaction du mâle adulte, la rencontre a dû se faire de façon très lente et progressive. Pourtant, aussi surprenant que cela puisse paraître, William n’a pas montré le moindre signe d’agressivité envers son petit, bien au contraire !

© Teddy Kittens / Youtube

Comme s’ils s’étaient toujours connus

Après leur avoir fait sentir leurs odeurs à chacun, leur humaine Irina a jugé qu’il était temps de les laisser interagir, sous haute surveillance évidemment. Si le petit Marzipan a d’abord tenté de se cacher, très impressionné par le gabarit de son papa, il a tout de même fini par se diriger doucement vers lui, curieux de connaître ce nouvel individu. Très calme et doux, William lui a beaucoup facilité la tâche. En quelques minutes à peine, la magie a opéré et père et fils ont commencé à se faire des câlins et se toiletter. Ces retrouvailles très émouvantes ont bien évidemment été filmées puis postées sur la chaîne YouTube Teddy Kittens .

Un lien profond

Sur la vidéo, qui est d’ailleurs très rapidement devenue virale, on peut voir William et Marzipan se faire de tendres câlins. Le jeune papa aime passer du temps avec son petit et se plaît à lui faire sa toilette, jouer avec lui et même s’endormir à ses côtés !

En 4 jours seulement, ces images ont accumulé 14 000 vues. Aujourd’hui, elles en comptabilisent plus de 112 000 ! Une chose est certaine, le petit British Shorthair a depuis bien grandi et a eu le meilleur des exemples grâce à son merveilleux papa…