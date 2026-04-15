Un petit garçon n’ayant pas pu adopter un chat roux qu’il aimait tant trouve le réconfort grâce à la ténacité de sa maman

Le fils d’Olesya Pavluk a jeté son dévolu sur un chat roux dans une animalerie alors que celui devait être adopté, la tristesse s’est atténuée, définitivement, lorsqu’un nouveau meilleur ami félin a fait son entrée dans la maison.

Cette maman, également influenceuse de 29 ans, a partagé son expérience insolite avec People. Tout a commencé dans une animalerie dans laquelle la famille s’est rendue, a priori sans arrière-pensée. Le fils de la jeune femme en a décidé autrement. Olesya expliquait : « Cette fois, c’était différent. Nous sommes entrés et avons vu des chatons disponibles à l’adoption, et mon plus jeune est immédiatement tombé amoureux d’un chat roux nommé Buzz. C’est vraiment là que son amour pour les chats a commencé ».

@olesyapavlyuk / TikTok

« Une autre famille l’avait déjà adopté »

Dans la soirée suivant la visite à l’animalerie, la famille s’est décidée à adopter Buzz. Malheureusement, lors de son arrivée, Olesya a appris le lendemain matin que le minet venait de trouver sa maison. Très attristé, le fils de la jeune femme pensait ne jamais retrouver un tel lien avec un autre chat. Sa maman lui a pourtant promis qu’une autre rencontre pourrait avoir lieu et qu’il fallait faire preuve de patience.

Durant les semaines qui ont suivi, la famille s’est rendue très régulièrement à l’animalerie.

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Un moment magique tant attendu

Un jour, le petit garçon a rencontré le regard d’un autre chat roux, ressemblant à Buzz, l’autre chat dont il avait tant rêvé. L’entente avec l’enfant et sa fratrie a été évidente.

Un lien fort s’est tout de suite créé entre le petit garçon et son chat. Odesya a été la première émue de cette complicité naissante, mais déjà si intense. Elle confiait : « Chaque fois que nous quittons la maison, mon fils dit au-revoir à Buzzie Wuzzie », l’enfant ayant donné un nom similaire au nom du chat pour lequel il avait eu un premier coup de cœur.

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@olesyapavlyuk We went back for Buzz the very next day, but he was already adopted?? ? Little Life - Robert Gromotka

Comment assurer une belle harmonie entre un enfant et un chat ?

Grandir aux côtés d’un animal est une grande chance, il est cependant nécessaire de garder en tête quelques règles de bon sens pour que tout se passe au mieux.