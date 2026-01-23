« Elle s'est battue pour s'en sortir », un incendie ravage sa maison, mais son chat brûlé trouve la force de vivre (vidéo)

Il n’a fallu que 15 minutes pour que la maison de Siew Lee Seow soit réduite en cendres par un incendie. Dans ce drame, Sassy, son chat gravement brûlé, a heureusement survécu. Aujourd’hui, grâce à des soins intensifs et à une générosité inattendue, mère et chatte entament ensemble un long chemin vers la guérison.

Siew Lee Seow vivait depuis 3 ans dans la maison de ses rêves à Koolewong sur la Côte centrale de Nouvelle-Galles du Sud, en Australie, quand le drame est survenu. Ce jour-là, alors qu’elle se trouvait à Sydney pour un rendez-vous médical, elle avait laissé chez elle ses 3 chats Sassy, Bodhi et Pixie, lorsqu’un feu de brousse a ravagé sa maison en moins de 15 minutes.

Une survie miraculeuse

À son retour, Siew Lee n’a retrouvé que Sassy, grièvement brûlée et réfugiée sous une propriété voisine. Transportée d’urgence à Gosford, la chatte a reçu des soins vitaux, dont une amputation de la queue et l’installation d’une sonde d’alimentation, avant d’être transférée à Sydney pour des amputations supplémentaires des orteils et des extrémités des oreilles.

© Siew Lee Seow

Sarah Goldsmid, chirurgienne vétérinaire spécialisée, a indiqué que la petite chatte de 2 ans était dans un état critique à son arrivée, et que sa survie était alors incertaine.

« Pendant les 2 premières semaines, c'était vraiment critique », a-t-elle déclaré à ABC News.

© Abubakr Sajid / ABC News

On avait même conseillé à sa maîtresse de se préparer au pire, mais celle-ci était déterminée à offrir à Sassy une vraie chance de guérison.

« Elle s'est battue pour s'en sortir, et le moins que nous puissions faire, c'est de nous battre pour elle maintenant », a-t-elle expliqué. « Elle a traversé bien des épreuves et, dans sa résilience, je puise aussi de la force. »

© Siew Lee Seow

Sur la voie de la guérison

Sassy a finalement survécu et, récemment, le Dr Goldsmid a même entrepris la reconstruction de ses pattes à l’aide de greffes de sa propre peau, pour lui redonner mobilité et confort. Malgré l’absence de coussinets, la minette pourra bientôt se déplacer plus facilement et profiter à nouveau de la vie.

© Siew Lee Seow

Ces soins complexes, coûtant plus de 50 000 dollars, ont été largement rendus possibles grâce à la générosité des donateurs via un financement participatif. Sa maîtresse a été profondément touchée par cette solidarité inattendue, qui lui a redonné espoir et force.

Depuis, Sassy a quitté l’hôpital et a retrouvé son humaine préférée. Malgré les épreuves, elle reste incroyablement heureuse et câline, réclamant toujours des gratouilles sur le ventre.

Sa maîtresse a également entamé un long chemin pour reconstruire sa vie. Sans famille en Australie et avec l’avenir de ses autres chats incertain, elle s’est installée temporairement chez des amis en attendant de reconstruire patiemment sa maison.

Même si les soins de Sassy ont représenté pour elle une dépense colossale, elle assure que chaque effort pour sa guérison en valait la peine. « Bon sang, elle le mérite bien ! », conclut-elle avec tendresse.