« Préoccupée pour sa santé » cette Maine Coon observe sa sœur Ragdoll qui refuse obstinément de quitter sa cage adorée (vidéo)

Une chatte appelée Nova refuse de quitter sa caisse de transport, transformant un simple moment en scène hilarante pour les internautes. Son secret ? Elle adore les visites chez le vétérinaire, contrairement à sa soeur Bomi qui, elle, se passerait volontiers de ces escapades.

Sur le compte TikTok « @shuyamiko », suivi par près de 6 500 followers, une jeune femme partage son quotidien en compagnie de ses 2 adorables chattes, répondant aux noms de Nova et Bomi. Leurs races ne sont pas spécifiées, mais la première semble être une Ragdoll, tandis que sa congénère a tout l'air d'une Maine Coon.

Elles apparaissent dans une vidéo qui vaut clairement le détour, mise en ligne le 24 janvier 2026, ayant suscité des dizaines de milliers de vues et relayée par Newsweek . La scène qu'on y découvre est à la fois surprenante et attendrissante par le comportement de Nova et drôle en raison de la réaction de Bomi face à son attitude.

Dans la vidéo, la propriétaire du duo de félines tient une caisse de transport à l'intérieur de laquelle se trouve Nova. La porte a été retirée ; n'importe quel chat ne se serait pas fait prier pour en sortir, mais ce n'est pas ce qu'elle fait. Bien au contraire, puisqu'il y reste et refuse obstinément de la quitter. Son humaine tente bien de l'en faire descendre, mais elle s'accroche.



@shuyamiko / TikTok

Sa maîtresse secoue doucement la caisse et finit par en déloger la chatte, mais celle-ci bondit aussitôt pour s'y réinstaller. Bomi, qui assiste à la scène, paraît perplexe face à la conduite de sa semblable.



@shuyamiko / TikTok

« Préoccupée pour la santé mentale de sa sœur »

Leur priopriétiare a fourni des explications en commentaires, indiquant ainsi que Nova adore aller chez le vétérinaire, notamment car elle y reçoit des vitamines sous forme de friandise en pâte. Elle associe ainsi la caisse de transport à ces visites et aux récompenses.

Bomi, à l'inverse, déteste ces consultations et fait, elle aussi, une association entre la caisse et la clinique vétérinaire, mais de manière négative. D'après son expression dans la vidéo, la Maine Coon donne l'impression d'être « préoccupée pour la santé mentale de sa sœur », plaisante sa propriétaire en légende.

Voici la vidéo :

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