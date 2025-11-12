Ce petit chat errant met 39 jours à accorder sa confiance à l’humaine qui l’a sauvé de la rue (vidéo)

Lorsque l’on souhaite aider un chat errant, on a beau être motivé par les meilleures intentions du monde, le félin ne se laisse pas facilement faire. Pourtant, avec beaucoup de patience, d’amour, et de bienveillance, il est parfois possible de faire des miracles.

Certains chats errants sont tiraillés entre leur crainte de l’humain et leur curiosité naturelle, qui les pousse à aller au contact. Comme nous le rapporte Newsweek , Cheese, un adorable petit chat roux , connaît bien ce sentiment. Grâce à sa nouvelle maîtresse, répondant au pseudonyme @mystraycheese sur TikTok, les internautes ont pu suivre les aventures de cet adorable félin sans foyer.

Il nous est alors donné d’assister aux premières tentatives d’approches de la bonne samaritaine avec son petit protégé. Ce dernier, particulièrement farouche, fuit au moindre mouvement trop brusque. Cependant, ses nombreuses incursions dans le jardin de la jeune femme laissent penser qu’il est probablement en quête d’amour et de chaleur humaine.

Loin de se démotiver, @mystraycheese a commencé à laisser de la nourriture et à habituer le félin à sa présence . Lorsqu’elle a senti que le moment était venu, elle a ensuite présenté son toutou au petit chat roux. Contre toute attente, la rencontre s’est déroulée sans encombre, la curiosité prenant le pas sur la peur.

Et puis, face à l’arrivée d’un autre matou errant, plus dominant et territorial, Cheese a disparu pendant 2 semaines, laissant sa bienfaitrice désemparée. Finalement, un beau jour, il est réapparu. Très attachée à la boule de poils, et souhaitant profondément lui venir en aide, la jeune femme s’est donc résolue à le capturer grâce à une trappe.

Avec l’aide d’une association locale, la boule de poils a alors été prise en charge et stérilisée. Cheese a ensuite pu regagner la maison qu’il connaissait bien de l’extérieur, mais qu’il allait désormais découvrir de l’intérieur. Pour qu’il se sente en sécurité, sa nouvelle maîtresse lui a consciencieusement préparé une pièce rien que pour lui , avec litière, jouets, zones de jeux et de repos, et même un arbre à chat. Le paradis félin sur Terre en somme.

Progressivement, la confiance de Cheese envers son humaine a grandi. Et récemment, elle a atteint une étape significative. En effet, après 39 jours de patience – et de nombreuses hésitations –, la boule de poils s’est enfin détendue juste à côté de sa maîtresse, se permettant même une petite sieste de 10 minutes, couchée sur le flanc. Une réelle marque de confiance qui récompense les efforts de la jeune femme. Une belle complicité attend désormais notre touchant duo et on a hâte de voir la suite de leurs aventures.

