Un chat abandonné avec une note d’excuse attendait patiemment qu’une âme bienveillante lui tende la main

Déposé devant un refuge avec pour seule explication quelques mots bouleversants, un chat a laissé les bénévoles face à bien des questions. Qui était vraiment ce félin à la douceur exceptionnelle, et pourquoi son humaine a-t-elle estimé qu’il était en danger ? Derrière cet abandon discret se cache une histoire aussi touchante qu’intrigante.

Le personnel de Saving Sage Animal Rescue, une association basée dans le sud de la Floride (Etats-Unis), a récemment découvert un chat abandonné devant le refuge. Le félin au pelage tigré était assis dans sa caisse de transport et accompagné d'une note aussi énigmatique qu'alarmante. « Je suis désolée(e)… Il n’est pas en sécurité chez moi. Il ne mérite pas d’être maltraité. Je suis désolé(e). Aidez-le, s’il vous plaît », pouvait-on y lire.



Saving Sage Animal Rescue Foundation / Facebook

Les bénévoles se sont empressés d'emmener le chat à l'intérieur pour l'examiner et le réconforter. Il ne présentait aucun signe de maltraitance ou de violences. Il était même en bonne santé.



Saving Sage Animal Rescue Foundation / Facebook

Ses bienfaiteurs l'ont appelé Georgie. Ils ont tout de suite été frappés par son caractère extrêmement amical et affectueux.

« Nous étions tous follement amoureux de lui, raconte l'un des membres de Saving Sage Animal Rescue à Newsweek , qui rapporte cette histoire. Il était si gentil. »

Un transfert, puis une adoption inattendue

L'équipe de l'association floridienne a pris soin de Georgie, puis 5 jours plus tard, ce dernier a été transféré à un refuge partenaire, celui de Ten Lives Club à Buffalo, dans l'Etat de New York.

Le chat n'y a pas séjourné longtemps, puisqu'on lui a rapidement trouvé une famille aimante. Georgie a, en effet, été adopté par une femme qui était venue au Ten Lives Club en quête d'un chaton. Elle est néanmoins tombée sous le charme du matou et a été bouleversée par son histoire.

Saving Sage Animal Rescue Foundation / Facebook

Tout le monde, aussi bien du côté de Saving Sage Animal Rescue qu'au sein de Ten Lives Club, est aux anges après l'adoption de Georgie. Les bénévoles ne peuvent toutefois pas s'empêcher de penser à son ancienne propriétaire et espèrent qu'elle est en sécurité.