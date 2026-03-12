Suite au départ de son maître en maison de retraite ce chat roux s'accroche à sa peluche

Abandonné à contrecœur par son propriétaire, un chat roux n’a trouvé de réconfort qu’auprès d’un petit ours en peluche dont il refuse désormais d’être séparé. Touchés par cette histoire, les internautes ont même aidé le refuge à donner un nom à ce compagnon devenu indispensable : Joey.

Récemment, le refuge Carver Scott Humane Society, basé à Chaska dans le Minnesota (Etats-Unis), a recueilli un chat roux à l'histoire poignante, rapportée par Newsweek . Le propriétaire de ce félin doux et affectueux, qui répond au nom de Zoey, avait été contraint de s'en séparer en raison de son départ à la maison de retraite. Le quadrupède avait d'abord été confié à la Pennington Humane Society avant son transfert à Leech Lake Legacy, une structure d'accueil partenaire de Carver Scott.

A son arrivée le 22 février 2026, le matou de 4 ans était inconsolable dans sa caisse de transport, à laquelle on avait collé une petite note. « Ne retirez pas l'ours en peluche de Zoey », pouvait-on y lire.



Carver Scott Humane Society / Facebook

L'objet en question était bien plus qu'un simple jouet aux yeux de Zoey. Le personnel de la Carver Scott Humane Society l'a vite compris en prenant la peluche pour la nettoyer. Bien que brève, cette séparation a été très mal vécue par le chat, qui est devenu encore plus triste et nerveux. Toutefois, dès qu'on lui a rendu l'ourson, il s'est détendu.

« Depuis, il est rarement hors de portée de sa patte, souvent blotti contre lui », indiquait l'association sur sa page Facebook le 26 février.



Carver Scott Humane Society / Facebook

« Nous ne connaissons peut-être pas très bien le passé de Zoey, mais nous savons une chose : il était aimé », poursuivait l'auteur du post, qui appelait égalemnt les internautes à les aider à trouver un nom pour l'ourson. « Un compagnon aussi fidèle mérite bien un nom, peut-on effectivement y lire. Comment appeler l'ours de Zoey ? Partagez vos meilleures idées dans les commentaires ! »



Carver Scott Humane Society / Facebook

La quête d'une famille aimante pour Zoey… et Joey

Le 3 mars, toujours sur Facebook, la Carver Scott Humane Society a annoncé le nom qui a été choisi : Joey. « Nous avons adoré toutes vos suggestions originales et pleines de bons sentiments, mais 'Joey' s'est rapidement imposé, expliquait l'association. Plusieurs personnes ont fait remarquer qu'un joey est un bébé kangourou, et comme ce petit ourson est en quelque sorte le bébé de Zoey, c'est tout simplement parfait. Merci à tous ceux qui ont partagé leurs idées et qui ont contribué à rendre l'histoire de Zoey encore plus spéciale. »

Les amis de Zoey espèrent à présent trouver une famille aimante. Pour lui comme pour Joey…