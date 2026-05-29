En miaulant sans relâche, cette chatte aide un couple à échapper à une grave intoxication au monoxyde de carbone

Une chatte nommée Mojo a donné l’alerte face à une fuite de monoxyde de carbone passée inaperçue malgré la présence de détecteurs. Grâce à ses miaulements insistants, elle a permis à ses propriétaires d’être évacués et pris en charge à temps, évitant ainsi un drame.

Les chiens ne sont pas les seuls de nos compagnons à fourrure à pouvoir nous alerter et sauver lorsqu'un danger nous guette, comme un incendie ou une fuite de gaz. Bon nombre de chats se sont également illustrés dans ce domaine, comme nous l'avaient déjà prouvé Lilly la féline calico ou encore son congénère Alejandro.

Récemment, c'est une chatte à la robe tigrée répondant au nom de Mojo qui s'est signalée par son comportement inhabituel ayant devancé les alarmes de la maison, rapportait le Midcoast Villager .

Mojo vit avec sa famille à Cushing, dans l'Etat du Maine (Etats-Unis). Sa jeune maîtresse étant partie faire ses études à l'autre bout du pays, à Portland en Oregon en l'occurrence, ce sont ses parents, Pat et William Aboud, qui s'occupent de lui.

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Midcoast Villager

Le 4 mai 2026, peu après avoir dîné, Pat avait commencé à se plaindre d'un mal de tête, qui n'avait fait que s'intensifier au fil de la soirée. Elle était montée à l'étage pour prendre un cachet, et Mojo l'avait suivie. La chatte s'était aussitôt mise à miauler de manière insistante.

William était monté à son tour et avait commencé à s'essouffler, avant d'être pris, lui aussi, de maux de tête en redescendant. Mojo semblait mal en point ; elle s'était recroquevillée par terre, et ses miaulements plaintifs avaient repris de plus belle.

Son propriétaire n'arrivait plus à marcher correctement. Pat avait alors appelé à l'aide un ami de la famille, qui se trouvait dans une autre partie de la maison. Tous 2 ont installé William dans un fauteuil roulant et l'ont fait sortir de l'habituation, avant de composer le numéro d'appel d'urgence.

Les secours sont arrivés rapidement et ont tout de suite suspecté une fuite de gaz. Ils en ont eu la confirmation via leurs instruments, qui ont détecté des niveaux élevés de monoxyde de carbone, émanant d'une chaudière à propane défectueuse installée au sous-sol.

Des friandises pour Mojo

Toutes les portes et fenêtres ont été ouvertes. William, qui était le plus touché, a été transporté à l'hôpital de Rockport, puis transféré à celui de Boston, dans le Massachusetts voisin. Quant à Pat, elle a été soignée sur place ; on lui a administré de l'oxygène. L'ami de la famille n'a pas eu besoin de soins, car il se trouvait dans un secteur de la maison qui n'avait pas été atteint par la fuite de monoxyde de carbone.

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Quant à Mojo, l'héroïne du soir, elle a rapidement retrouvé son état normal en sortant à l'air libre. Elle a eu le mérite de se rendre compte du danger à temps pour sauver tout le monde.

William explique que les détecteurs qui équipaient sa maison jusque-là ne détectaient que la fumée, par le monoxyde de carbone. Il a fait installer de nouveaux modèles après l'incident. En outre, la chaudière a été réparée.

Mojo a eu droit à des friandises en bonus en guise de récompense.