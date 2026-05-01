Dans cette université réputée, le chat Sibérien de la bibliothécaire apaise le stress des étudiants pendant leurs études difficiles

À Oxford (Royaume-Uni), les étudiants du Lady Margaret Hall ont trouvé un soutien inattendu face au stress des études : Issy, un magnifique chat Sibérien qui accompagne sa propriétaire, la bibliothécaire Jamie Fishwick-Ford, depuis 2019. De simple animal de bureau, il est rapidement devenu une figure rassurante et très appréciée sur le campus.

Jamie Fishwick-Ford est bibliothécaire au Lady Margaret Hall, l’un des collèges de la célèbre université d’Oxford, au Royaume-Uni. En 2019, lorsqu’elle a adopté un chat des forêts sibériennes au nom original d’Isambard Kitten Brunel (« Issy » pour les intimes), elle a tout de suite décidé de l’emmener avec elle au travail. Très vite, le magnifique félin a trouvé sa place sur ce campus où régnaient jusque-là les chiens.

Un campus traditionnellement "pro-chiens"

Quand Issy est arrivé à Oxford, le campus était en effet encore très marqué par une culture « pro-chiens ». Comme l’explique Jamie Fishwick-Ford à PEOPLE, les toutous sont presque une tradition dans cette université : « Il y a 2 chiens sur nos armoiries parce que nous avons été fondés par l'évêque Talbot, et un Talbot est un type de chien de chasse médiéval. » Elle poursuit : « Le directeur de l'établissement, Alan Rusbridger, avait 2 chiens, et plusieurs membres du personnel avaient des chiens qu'ils amenaient à l'université ».

Les règles autorisent d’ailleurs les animaux au travail, à condition qu’ils restent surtout dans les bureaux et avec l’accord des collègues.

© Emma Trimble / SWNS

« Je préfère les chats. J’ai donc décidé d’adopter un chat et de l’emmener au travail à la place d’un chien. Je suis la même règle que pour les chiens. », a ainsi expliqué la maîtresse d’Issy.

Une présence réconfortante

Même si ce minou hypoallergénique et naturellement calme passe la plupart de son temps dans le bureau de sa propriétaire, il est depuis devenu une présence familière sur le campus. De temps en temps, Jamie le laisse en effet sortir pour qu’il puisse rencontrer les étudiants, recevoir quelques caresses ou simplement grimper aux arbres du campus pour se dégourdir les pattes.

Pour beaucoup d’étudiants, Issy représente une présence réconfortante dans les moments difficiles, notamment pour ceux qui sont loins de leur famille ou de leurs animaux de compagnie. Sa maîtresse le décrit même comme un animal « empathique » et un « animal de bien-être non officiel », capable de se montrer attentif lorsque quelqu’un est en détresse, jusqu’à réconforter des étudiants en larmes après une dissertation supprimée par exemple.

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© Emma Trimble / SWNS

Depuis son arrivée à Oxford, la popularité de la boule de poils a largement dépassé les murs de la bibliothèque. Il faut dire qu'Issy est aussi à l’aise dans un bus, où il réclame volontiers l’attention des passagers, que lors de sorties au pub. Cette aisance en a fait une petite célébrité locale, régulièrement invitée à visiter d’autres établissements.

Aujourd’hui, plusieurs universités souhaitent d’ailleurs accueillir Issy, dont l’agenda s’annonce déjà bien rempli. Aucun doute, ce chat au tempérament apaisant est devenu un symbole original du bien-être étudiant dans le monde académique.

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C’est prouvé, la compagnie des chats est efficace pour réduire le stress et améliorer le bien-être émotionnel. La présence d’animaux comme Issy sur un campus peut ainsi avoir un impact positif sur le quotidien des étudiants. Voici pourquoi :