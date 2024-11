Le parcours du combattant de 4 chiens négligés pour accéder à une nouvelle vie

Jouer, courir ou encore renifler l’herbe sont des activités auxquelles la grande majorité des chiens domestiques ont accès. Malheureusement, Rowan, Ash, Aspen et Coco n’ont jamais eu cette chance. Enfermés dans un espace restreint, ils voyaient à peine la lumière naturelle jusqu’à ce que des personnes se soucient d’eux.

Rowan, Ash, Aspen et Coco font partie des 12 chiens sauvés d’un élevage douteux par l’association Almost Home Dog Rescue, basée à Mold (Royaume-Uni). Contrairement à leurs 8 congénères, ils n’ont pas encore rejoint leur maison pour la vie, car ils ont besoin de trouver un propriétaire extrêmement compréhensif après ce qu’ils ont vécu.

S’il fallait résumer la vie des quadrupèdes en un mot, ce serait l’obscurité. Depuis leur plus jeune âge, ils ont été enfermés dans une pièce exiguë et sombre. Leur éleveur ne les laissait quasiment jamais voir la lumière du jour, encore moins profiter de l’extérieur. Il était la seule personne qu’ils voyaient, mais leurs interactions étaient si brèves qu’ils ont été sous-sociabilisés.

Tout à apprendre

Quand les membres du refuge Almost Home Dog ont récupéré les chiens après leur saisie, ils ont compris que ceux-ci n’avaient jamais eu accès à un environnement stimulant : « Ces chiens n'avaient jamais rien vu quand ils sont arrivés. Ils étaient sauvages, mais nous savions que nous devions les aider malgré les difficultés », écrivait l’organisme de sauvetage dans une publication partagée par Deeside.

Le quatuor avait une peur bleue des humains et ne leur faisaient absolument pas confiance. Alors, les bienfaiteurs ont dû faire preuve d’une immense patience pour les approcher. Ils ont fait des progrès colossaux en 2 mois : « Certains d’entre eux mangent maintenant dans vos mains et ils vous reniflent tous. Chaque jour, nous découvrons un peu plus leurs personnalités individuelles ».

À la recherche du propriétaire idéal

Sur les réseaux sociaux, les membres du refuge ont annoncé l’ouverture des candidatures pour adopter les 4 chiens. Ils ont déclaré poursuivre leur sociabilisation, mais ont décrété qu’ils étaient prêts à rejoindre une famille. Ils auront toutefois besoin d’un maître compréhensif et expérimenté pour s’épanouir : « Ces gars vont avoir besoin d'humains très déterminés et empathiques », pouvait-on lire.

Comme les autres, ils méritent d’avoir une seconde chance et de se reconstruire au sein d’un foyer aimant.