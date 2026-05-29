« Tu n'as pas honte ? », ce chat tigré se sent trahi lorsqu’il comprend que sa maîtresse a caressé un autre félin (vidéo)

Les chats ont le don de repérer le moindre détail qui sort de l’ordinaire… surtout quand il s’agit d’odeurs ! Dans une vidéo devenue virale sur TikTok, Silas, un jeune chat tigré, semble découvrir que sa maîtresse a côtoyé un autre félin. Sa réaction, entre choc et indignation, a beaucoup fait rire les internautes !

Les chats sont des animaux très territoriaux et particulièrement sensibles à leur environnement. Ils repèrent très rapidement la moindre odeur inhabituelle, notamment celle d’un autre chat qui apparaît soudainement là où elle n’a rien à faire.

Dans une vidéo amusante partagée sur TikTok par Kita (@humanish333), on voit justement un minou méfiant qui semble comprendre immédiatement que sa maîtresse a passé du temps avec un autre félin. Et clairement, il ne semble pas très content !

Trahison !

Kita partage son quotidien avec 2 chats, Silas, le tigré, et Monty, le noir et blanc. Un jour, elle est rentrée à la maison après avoir caressé un chat errant à l’extérieur, sans se douter que l’odeur allait la trahir... En effet, très vite Silas a reniflé sa main avec attention et, dès qu’il a détecté cette odeur inhabituelle, il a fait comprendre à sa maîtresse qu’il était outré par son « infidélité ». Il a alors laissé échapper un long miaulement plaintif en la regardant, visiblement indigné par tant de félonie !

© @humanish333 / TikTok

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Face à une telle réaction, Kita a commenté sa publication avec humour en écrivant : « Calme-toi, petit frère », de toute évidence amusée par ce qui ressemble fortement à une réprimande de sa boule de poils !

« Tu n'as pas honte ?! »

Relayée par PawNation, la vidéo de Kita a rapidement enflammé les réseaux sociaux, faisant également sourire des millions d’internautes. Ceux-ci ont visiblement été séduits par ce minou vexé et jaloux, qui semble reprocher à sa maîtresse une véritable « trahison » féline. Ils lui prêtent d’ailleurs plusieurs réactions : « Tu étais OÙ… avec QUI ??? », « Tu caresses… UN CHAT DES RUES ?! Tu n'as pas honte ?! » ou encore « Ah, donc on voit d'autres personnes maintenant ? » ont-ils plaisanté dans les commentaires.

© @humanish333 / TikTok

D’autres ont également remarqué avec ironie que son ami Monty, lui, était resté parfaitement indifférent ! S’ils n’ont pas réagi de la même manière, ces 2 minous rappellent surtout à quel point nos petits félins peuvent être expressifs et attachés à leur territoire, au point de défendre une règle très stricte : défense de papouiller d’autres chats !

© @humanish333 / TikTok

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L’info Woopets – Pourquoi les chats ouvrent-ils la bouche quand ils sentent une odeur ?

Avez-vous déjà remarqué que le chat ouvrait parfois la bouche lorsqu’il sentait quelque chose ? Ce qui ressemble à une grimace d’étonnement ou de dégoût est en réalité une technique qui lui permet de décrypter les odeurs : la réponse de Flehmen. Ouvrir la bouche lui permet de diriger les odeurs, notamment les phéromones, vers un organe spécial situé dans le palais, appelé organe voméronasal (ou organe de Jacobson). Véritable « détecteur chimique », il aide le chat à analyser plus finement les informations olfactives de son environnement. On peut observer ce phénomène quand :

Un chat renifle un autre animal ;

Un chat sent une chaussure ou un vêtement ;

Un chat détecte l’odeur d’un territoire ;

Un chat perçoit des phéromones liées à la reproduction.

Silas, par exemple, n’a pas eu besoin de recourir à cette technique pour comprendre très vite que sa maîtresse l’avait « trompé » !