« C’est un miraculé », un chat de 9 mois chute du 20e étage avant d’être retrouvé vivant avec seulement de légères blessures (vidéo)
Les chutes de balcon peuvent avoir des conséquences dramatiques pour les chats, surtout en milieu urbain. À Melbourne (Australie), le jeune Mont Blanc, âgé de 9 mois, a, quant à lui, échappé au pire. Il a en effet survécu à une chute impressionnante de 14 étages après avoir disparu de l’appartement de son maître. Retrouvé par une voisine sur son appui de fenêtre, il a miraculeusement survécu à cet accident vraiment hors du commun !
Mont Blanc, jeune matou de 9 mois, vit avec son maître, Tim Aupanno, dans un appartement avec balcon situé au 20e étage d’un immeuble de Melbourne, en Australie. Comme le rapporte PEOPLE, le petit félin a récemment frôlé la mort après une chute impressionnante, un accident qui aurait pu lui être fatal.
Une chute vertigineuse de 14 étages
Ce jour-là, Tim Aupanno avait laissé la porte du balcon entrouverte avant de partir travailler. Il pensait alors permettre à Mont Blanc de faire ses besoins en son absence, dans la litière située à l'extérieur de l'appartement.
Mais, à son retour, il a découvert avec stupeur que le félin avait disparu. Très inquiet, Tim a alors passé près de 18 heures à chercher son petit compagnon dans dans tout l'immeuble.
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C’est finalement une voisine du 6e étage qui avait entendu des miaulements provenant de son rebord de fenêtre, qui a permis de localiser le minou disparu.
« Il a couru vers moi, m'a serré dans ses bras et pleurait en se plaignant : "Où étais-tu ? Je suis là depuis si longtemps !" », a raconté son maître avec émotion au média 7News à propos de leurs retrouvailles.
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Une survie miraculeuse
Après sa chute impressionnante de 14 étages, Mont Blanc a été pris en charge à l’hôpital vétérinaire Lort Smith, où les examens ont révélé qu’il ne souffrait que d’une légère perforation pulmonaire.
Pour son maître, il s’agit d’un grand soulagement : « C'est un miracle », a-t-il déclaré bouleversé, avant de confier avoir beaucoup pleuré en apprenant que son chat avait survécu.
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Selon Kassandra Makeham, vétérinaire de la clinique qui a soigné le minou, il s’agit de la chute la plus haute jamais observée par l’équipe. Celle-ci explique également que le petit félin doit certainement en partie sa survie à son réflexe instinctif de se retourner en plein air pour mieux contrôler sa descente.
Une chose est sûre : désormais, son propriétaire prévoit de garder son balcon fermé, convaincu que Mont Blanc a déjà utilisé une bonne partie de ses 9 vies lors de cette incroyable mésaventure !
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A miracle moggie has fallen 14 floors from a city apartment block, somehow suffering only minor injuries. Vets have told 7NEWS the cat's survival instincts kicked in mid-fall.? original sound - 7NEWS Melbourne - 7NEWS Melbourne
L’info Woopets – Comment vérifier l’état de son chat après une chute ?
Avant toute chose, si, comme Mont Blanc, votre chat vient de faire une chute, il est essentiel d’agir avec calme et méthode. Voici les principaux points à vérifier pour évaluer son état et savoir quand consulter en urgence :
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- Vérifiez la réactivité de votre boule de poils : approchez-vous doucement pour voir s’il est conscient et réagit normalement. S’il est inconscient ou très faible, il s’agit d’une urgence vétérinaire ;
- Observez sa respiration : une respiration rapide, difficile ou anormale peut indiquer une détresse respiratoire et nécessite une consultation immédiate ;
- Inspectez les blessures visibles : saignements, gonflements, boiteries ou déformations peuvent révéler des traumatismes (fractures, plaies, contusions...) ;
- Ne déplacez pas brutalement l’animal : en cas de suspicion de blessure grave, notamment au dos ou à la tête, limitez les mouvements pour éviter d’aggraver la situation ;
- Surveillez les signes d’état de choc : grande faiblesse, pâleur, hypothermie ou comportement anormal doivent alerter immédiatement ;
- Restez vigilant dans les heures et les jours suivants : certaines blessures internes peuvent apparaître tardivement (fatigue, douleur, troubles de la marche, vomissements...) ;
- Consultez un vétérinaire sans attendre en cas de doute : même si le chat semble aller mieux, un contrôle est fortement recommandé après une chute.
Par Ludivine Beaurin
Rédactrice web
Historienne reconvertie dans la rédaction web, Ludivine a toujours adoré l’écriture et les animaux. Maîtresse de 6 adorables chats, elle trouve beaucoup d’inspiration dans les facéties de ses boules de poils.
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