Un chat effrayé et agressif se transforme en boule de douceur grâce à l’affection de son meilleur ami (vidéo)

« Avoir un bon copain, voilà ce qu’il a de meilleur au monde » disait la chanson. Pour Grey, rien de plus vrai ! Ce chat errant souffrant d’un polype dans l’oreille a vécu bien des épreuves qui l’ont rendu agressif. Secouru au Koweit, puis transféré dans une famille d’accueil de Washington DC (États-Unis), le minou a enfin reçu les soins et l’attention dont il avait désespérément besoin. Mieux encore : il a rencontré un autre chat qui est devenu son meilleur ami et qui l’a fait changer radicalement d’attitude.

Amoureux des chats, Jen et Ian en ont adopté 6 : Pokey, Dora, Hagrid, Gus, Bop et Boop. Depuis 2010, la famille Pokey Pot Pie a également une longue histoire d'accueil avec plus de 250 minous dans le besoin hébergés et chouchoutés. Récemment, Jen et Ian ont toutefois dû faire face à un pensionnaire récalcitrant, voire un peu effrayant…

Un chat « effrayant »

Comme le rapporte Cole & Marmalade, Grey est un beau chat tigré trouvé dans une rue du Koweït. Désorienté et confus, il avait alors la tête penchée de manière inquiétante à cause d’un polype à l'oreille et ses sauveteurs ont pensé qu'il serait mieux pris en charge par Jen et Ian dans leur maison de Washington DC (États-Unis).

pokeypotpie / Instagram

Lorsqu’il est arrivé dans son foyer temporaire, Grey avait du mal à se déplacer, d’autant que son polype à l’oreille lui causait également des problèmes d'équilibre. Effrayé par la situation, le pauvre minou ne faisait confiance à personne et pouvait se montrer agressif. En effet, dès que Jen essayait de s’approcher de lui, il lui sifflait dessus et essayait de la griffer.

À force de stratégies diverses et de patience, la maman d’accueil a tout de même réussi à suffisamment l’apprivoiser pour lui donner ses repas et ses médicaments.

Un ami qui change tout

Au même moment, la famille de Jen et Ian accueillait un autre petit pensionnaire nommé Philly Pokey, en provenance d'un refuge de Pennsylvanie. Son arrivée a fait toute la différence pour Grey.

Même si Philly Pokey était un chat plutôt timide et affectueux, il est immédiatement devenu le meilleur ami du chat tigré. Très heureux d'avoir un copain félin, Grey a même radicalement changé de comportement. Il a commencé à faire confiance à Jen, à la laisser s'approcher de lui et même le caresser. Comme son nouvel ami, Grey semblait même apprécier les câlins désormais !

pokeypotpie / Instagram

Le minou avait néanmoins encore quelques obstacles à surmonter. En raison d'infections chroniques provoquées par son polype à l'oreille, Grey devait en effet subir une ablation totale du conduit auditif, une opération importante inévitable puisque le traitement n’était plus une option.

pokeypotpie / Instagram

Malgré une petite complication à l’œil, l’intervention chirurgicale s’est bien déroulée et Grey se sent aujourd’hui de mieux en mieux. C’est certainement grâce aux soins et à l’amour de sa famille d’accueil et de son meilleur ami, Philly Pokey.

Les 2 minous inséparables sont d’ailleurs à adopter ensemble et espèrent trouver rapidement leur foyer pour toujours afin de continuer à écrire leur belle histoire d’amitié.