Coincée au bord d’une fenêtre, cette chatte est secourue par des sauveteurs qui gagnent ensuite sa confiance

Aperçue alors qu’elle était coincée sur le rebord étroit d’une fenêtre, une chatte tigrée a été sauvée par des pompiers l’été dernier. Prise en charge par le refuge Puppy Kitty NY City, la chatte, baptisée Fiddler, a peu à peu pris confiance en ses bienfaiteurs et a dévoilé son caractère doux, tout comme son pelage soyeux. Désormais, elle attend de trouver son foyer pour la vie.

Fiddler était perchée sur le rebord étroit d’une fenêtre, sous une pluie battante, quand quelqu’un a aperçu sa présence. Contactés par la personne qui avait repéré la chatte tigrée, les pompiers étaient aussitôt intervenus pour lui porter secours et la tirer de ce mauvais pas.

Puppy Kitty NY City / Facebook

En difficulté, le pauvre animal était effrayé, mais ses sauveurs n’ont pas baissé les bras et ont tout mis en œuvre pour l’aider à descendre. Grâce à une chaise en bois, dont ils se sont servis pour la guider, ils ont été capables de la récupérer, tandis que d’autres pompiers attendaient en bas, prêts à la rattraper si elle glissait et tombait. Par chance, tout s’est bien passé et Fiddler a été mise en sécurité dans une cage de transport. « Nous ne savons pas combien de temps elle est restée là-haut, mais nous savons qu’elle a survécu à quelque chose qu’aucun chat ne devrait jamais avoir à endurer. »

Fiddler n’avait nulle part où aller

Épuisée et trempée jusqu’aux os, Fiddler refusait qu’on l’approche et s’est recroquevillée dans sa cage pendant qu’on la transportait vers un lieu sécurisant.

Puppy Kitty NY City / Facebook

« Elle a été retrouvée coincée sur un toit, seule, terrifiée et sans nulle part où aller », expliquait l’association Puppy Kitty NY City dans une publication Facebook quelque temps plus tard. En effet, à ce moment-là, le refuge municipal était complet et ne pouvait donc accueillir Fiddler. C’est pourquoi les bénévoles de Puppy Kitty NY City ont décidé de la prendre sous leur aile. Désormais au chaud, la chatte tigrée avait de l’eau et de la nourriture. En parallèle, ses bienfaiteurs ont pu la soigner. Une fois sèche et propre, Fiddler avait un long pelage duveteux que sa vie dans la rue, à la merci des éléments, avait emmêlé et sali.

« Ce dont elle a le plus besoin, c'est de patience »

À l’abri, elle allait désormais pouvoir prendre ses marques, être stérilisée et soignée par le vétérinaire. Au fil des jours, à mesure que Fiddler se sentait de plus en plus à l’aise, et grâce à leur patience, les sauveteurs ont pu gagner sa confiance. Ainsi, la chatte affichait une posture moins défensive et tendue, offrant un regard plus doux à ses bienfaiteurs, jusqu’au jour où elle a laissé l’un des bénévoles de Puppy Kitty NY City la caresser. « Elle est calme, douce, et apprend que les humains peuvent être gentils. Ce dont elle a le plus besoin, c'est de patience, d'un foyer serein et de quelqu'un prêt à la laisser s'ouvrir à son propre rythme. »

Désormais, elle n’espère plus qu’une chose, trouver une famille qui saura lui accorder le temps et la patience dont elle a besoin pour s’épanouir. « Les chats timides sont souvent négligés, mais ils ressentent les choses tout aussi profondément et aiment tout aussi fort une fois qu’ils se sentent en sécurité. » Si elle est toujours un peu timide avec les bénévoles, elle est cependant assez à l’aise pour arpenter le refuge et se prélasser pour de longues siestes. Fiddler, à présent une belle chatte tigrée au pelage soyeux et long, adore la compagnie de ses congénères. « Elle mérite mieux que de simplement survivre, mieux que de passer sa vie dans notre refuge. Elle mérite un foyer où elle ne sera plus jamais abandonnée » concluait l’association sur la publication Facebook. Des mots que le média Love Meow a relayés dans un article consacré au sauvetage de Fiddler.

Puppy Kitty NY City / Facebook

Le conseil de Woopets : que faire si l’on trouve un chat abandonné ?

Il n’est pas rare de croiser un chat qui semble abandonné, mais il faut prendre des précautions.

Avant toute approche, évaluez la situation en gardant vos distances et vérifiez s’il est blessé, agressif ou semble effrayé. A lire aussi : Après avoir trouvé une chatte errante lors d’une mission à l’étranger, ce soldat met tout en oeuvre pour la ramener chez lui et lui offrir une belle vie

Approchez-le en prenant vos précautions. Vous pouvez notamment porter des gants pour éviter de le toucher directement, car il peut être porteur de maladies.

Restez calme et rassurant afin de ne pas l’effrayer. Lui parler d’une voix douce et posée vous aidera à gagner sa confiance.

S’il se laisse toucher, vous pouvez vérifier s’il porte un collier ou un tatouage. Cela vous donnera une première information afin de déterminer s’il appartient à quelqu’un ou non. Dans le cas où il en possède un, vous pouvez déclarer le numéro d'identification du chat trouvé sur le site de l-CAD www.i-cad.fr qui contactera le propriétaire.

Dans tous les cas, en France, il est interdit de garder un animal trouvé. Il faut l’emmener à la fourrière la plus proche.

Notre conseil : si le chat ne se laisse pas approcher et qu’il semble effrayé, n’hésitez pas à contacter les pompiers, la fourrière ou les forces de l’ordre qui sauront vous aider et porter secours à l’animal.