Voyant une famille ayant récemment emménagé sortir récupérer son courrier, une chatte traverse la rue pour la rejoindre et s'invite chez elle pour toujours

Parfois, ce sont les animaux qui choisissent leurs familles. C’est ce qu’a découvert un couple lorsqu’une jeune chatte tuxedo, arrivée de nulle part, a doucement imposé sa présence dans leur quotidien. Une rencontre inattendue qui s’est transformée en adoption évidente.

Une utilisatrice du réseau social Reddit se faisant appeler “bagelsandkegels” a récemment partagé l’émouvante histoire de sa rencontre avec sa chatte Phoebe. Le post, relayé par Newsweek , a été mis en ligne le 23 novembre 2025, mais les faits remontent à décembre 2023.

A l’époque, elle et son mari n’avaient emménagé dans leur nouvelle maison qu’un mois plus tôt. Ce dernier était sorti récupérer le courrier et avait alors vu une chatte tuxedo sur le trottoir d’en face. Dès qu’elle l’a repéré à son tour, elle a décidé de traverser la rue pour le rejoindre. Elle s’est ensuite posée à ses pieds et a commencé à ronronner.

Sous le charme, le conjoint de bagelsandkegels a ouvert la porte pour appeler celle-ci et l’inviter à voir la féline. L’animal en a alors profité pour se faufiler à l’intérieur et explorer les lieux.

Le couple avait déjà 4 autres chats. Par précaution, il a préféré installer la minette dans un espace à part, dans un premier temps. Ses bienfaiteurs lui ont aménagé un coin confortable, avec panier, tapis chauffant, litière, eau et nourriture à volonté. Ils ont laissé la porte ouverte pour lui permettre de sortir à sa guise, mais elle n’a jamais cherché à s’en aller. Dès lors, il était clair qu’elle se sentait chez elle.



bagelsandkegels / Reddit

De famille d’accueil à famille tout court

bagelsandkegels l’a emmenée chez la vétérinaire, qui a constaté qu’elle ne portait pas de puce d’identification et qu’elle n’était pas stérilisée. Elle a estimé son âge à 9 mois. La chatte a été dûment examinée, pucée, vaccinée et traitée contre les parasites, puis ramenée à la maison.

bagelsandkegels et son mari avaient l’intention de ne la garder que temporairement au départ, en tant que famille d’accueil, le temps de lui trouver un foyer pour toujours. A leur retour de vacances le 1er janvier 2024, ils ont réalisé qu’ils ne pouvaient plus se passer d’elle et ont décidé de devenir sa famille tout court en l’adoptant.

“Elle s'appelle Phoebe et c'est notre 5e et dernière chatte”, conclut la redditeuse.