Un homme prépare sa demande romantique au coucher du soleil, mais un chat errant s'invite pour réclamer des caresses (vidéo)

Alors qu’un jeune homme s’apprêtait à vivre un moment décisif avec sa bien-aimée, un chat s'est invité de manière inattendue. Son intervention a donné naissance à une séquence aussi tendre que surprenante.

L'arrivée d'un chat errant auprès d'une jeune femme au moment où son amoureux lui faisait sa demande a donné lieu à une scène insolite, que bon nombre d'internautes ont mal comprise, rapportait Newsweek .

Les 2 protagonistes sont Pedro, âgé de 23 ans et habitant Bakersfield dans l'Etat de Californie (Etats-Unis), et Gabriela, 19 ans et originaire du Mexique. Pour déclarer sa flamme à cette dernière, Pedro a fait les choses en grand.

Il a, en effet, organisé un dîner romantique avec un superbe décor, face à la mer, au coucher du soleil et des ballons en forme de coeur tout autour, ainsi qu'une pancarte où il lui demandait en espagnol si elle voulait devenir sa petite amie.



@drucity / TikTok

C'est à ce moment-là qu'un chat à la robe tigrée a surgi et s'est approché du couple en toute confiance. Gabriela, qui adore les félins, n'a pas pu s'empêcher de se baisser pour le cajoler.



@drucity / TikTok

Pedro a filmé la scène et posté la vidéo sur son compte TikTok « @drucity » le 12 janvier 2026. La séquence est rapidement devenue virale, générant 3,2 millions de vues. Elle pouvait donner l'impression que Gabriela avait ignoré sa demande pour s'occuper du chat, mais les choses ne se sont pas passées comme cela.

Un imprévu rendant le moment encore plus mémorable

Pedro a, en effet, expliqué à Newsweek qu’après avoir demandé à Gabriela de devenir sa petite amie, ils étaient en train de discuter « quand ce chat est sorti de nulle part, et nous avons tous les 2 commencé à le caresser. Puis j’ai décidé de filmer le coucher de soleil. »

« Je ne me rendais pas compte de la façon dont cela pouvait paraître du point de vue de quelqu’un d’autre, a-t-il poursuivi. Pour moi, c’était un moment mignon passé avec quelqu’un que j’aime, mais dans la vidéo, on dirait qu’elle était plus enthousiaste à propos du chat que de la surprise. »

Au final, cette parenthèse féline aura surtout ajouté une touche d’imprévu à un souvenir déjà inoubliable pour les 2 tourtereaux.

Voici la vidéo en question :

