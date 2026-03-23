Pour faire le deuil de sa sœur disparue cette chatte tigrée transporte son collier en miaulant de façon poignante (vidéo)

Une chatte endeuillée a pris l'habitude de traîner le collier de sa sœur disparue, comme pour la retrouver et le lui remettre. Cette scène poignante prouve que les chats, eux aussi, vivent un véritable deuil et en manifestent les signes.

La relation qui unit 2 chats vivant ensemble dépasse souvent la simple cohabitation. Elle peut donner lieu à une véritable complicité, faite d’habitudes partagées, de jeux, de repos côte à côte, ainsi que d’un attachement profond. Une vidéo récemment diffusée sur le compte TikTok « @scbassangler » et relayée par Parade Pets en est une illustration particulièrement émouvante.

On y découvre une chatte à la robe tigrée déambulant lentement dans la maison, un objet bien particulier serré délicatement entre ses dents : un collier. Mais il ne s’agit pas de n’importe quel accessoire. Ce collier appartenait à sa sœur, disparue quelques mois plus tôt.

Depuis le décès de sa congénère, la chatte semble inconsolable et perdue. A intervalles réguliers, elle reprend ce collier et se met à parcourir les pièces, comme guidée par un souvenir. Tout en marchant, elle émet de longs miaulements, graves et plaintifs. Une attitude qui ne manque pas d'émouvoir les internautes.



@scbassangler / TikTok

« J’ai littéralement le cœur brisé en la regardant », confie ainsi l’un d’eux en commentaire. « On dirait vraiment qu’elle pleure… c’est déchirant », dit un autre. Pour beaucoup, ces images rappellent que les animaux, eux aussi, peuvent ressentir l’absence d'un être cher.

Au-delà de l’émotion, cette scène met en lumière un phénomène bien réel : le deuil chez les chats.

Les chats expriment leur chagrin à leur manière

Contrairement à nous, les chats ne comprennent pas la mort de façon rationnelle. En revanche, ils perçoivent très nettement la disparition d’un compagnon avec lequel ils partageaient leur quotidien. Cette absence soudaine peut engendrer des changements de comportement.

Un chat endeuillé peut, par exemple, chercher son congénère, comme le fait cette chatte avec le collier. Il peut également se montrer plus vocal, miauler davantage ou émettre des sons inhabituels. D’autres signes peuvent être manifestés : une baisse d’activité, un sommeil plus important, une perte d'appétit…

Voici la vidéo en question, mise en ligne le 8 mars 2026 et ayant généré 6,1 millions de vues :

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