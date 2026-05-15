Les gendarmes gardois présentent Moustache, leur chat chargé de surveiller croquettes et coussins entre ses longues siestes

Dans les locaux de la brigade du Vigan (30), un chat tabby nommé Moustache s’est imposé comme un membre pas tout à fait comme les autres. Portant le surnom de « Chef Moustache » et l'insigne de maréchal des logis-chef, il veille à sa manière sur le quotidien des gendarmes, entre missions très sérieuses autour des croquettes et talents indiscutables pour adoucir les journées.

Le 7 mai 2026, la Gendarmerie du Gard a présenté sur sa page Facebook le nouveau membre très spécial de l'une de ses brigades, celle du Vigan en l'occurrence ; il s'agit d'un adorable chat au pelage tigré et répondant au nom de Moustache, rapporte Midi Libre .

Le félin semble déjà très à l'aise à la brigade, où il contribue grandement à détendre l'atmosphère et suscite bien des sourires parmi les militaires.

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Gendarmerie du Gard / Facebook

Le « Chef Moustache », comme le surnomment affectueusement ses collègues humains, prend ses missions très au sérieux. En quoi consiste-t-elle ? La Gendarmerie gardoise les a dûment listées dans sa publication Facebook, à savoir : « la surveillance rapprochée de la gamelle », « la lutte active contre le trafic de croquettes », ainsi que « la sécurisation des coussins et plaids sensibles ».

Toutefois, elle rappelle que ce chat n'est pas exempt de tout reproche. Il se serait, en effet, rendu coupable de divers délits, notamment notamment des « siestes prolongées pendant les heures de service » ou encore une tendance à « accepter trop facilement les friandises ».

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La star de la brigade

Bien qu'il s'agisse d'actes répréhensibles, passibles de sanctions exemplaires telles que la « mutation temporaire vers le canapé » ou le « contrôle strict des distributions de récompenses (sous réserve de câlins) », Moustache n'est pas inquiété pour le moment. Bien au contraire, puisqu'il se balade tranquillement et joyeusement entre les bureaux.

On peut d'ailleurs le voir assis sur l'un d'eux, se léchant les babines avec insouciance et arborant fièrement les 3 chevrons de maréchal de logis-chef à côté d'un rouleau de scellé judiciaire.

Indulgence ou pas, ce chat rend assurément les locaux de la gendarmerie du Vigan plus accueillants.