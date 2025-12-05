"Il s’est invité dans mon appartement et m’a adoptée", un chat errant maigre et blessé décide de forcer son destin

Le “système universel de distribution de chats” fonctionne à plein régime. Il a récemment fait des merveilles pour un félin des rues appelé Bruce. Celui-ci a rencontré une femme au grand coeur qui n’a pas hésité à lui ouvrir la porte de son foyer pour lui offrir la vie heureuse qu’il mérite.

Une utilisatrice du réseau social Reddit se faisant appeler “Arago_” a récemment partagé une publication à propos de son nouveau compagnon à fourrure, un adorable chat tabby gris répondant désormais au nom de Bruce.

“Bruce s’est invité dans mon appartement et m’a adoptée”, indique-t-elle d’emblée, son post relayé par Newsweek étant accompagné de photos montrant le jeune félin visiblement heureux dans sa nouvelle maison. On le voit ainsi profiter de la quiétude et du confort des lieux, entre siestes sur le canapé et moments de détente sur son arbre à chat.



Arago_ / Reddit

Son adoptante que quelques jours plus tôt, le minet l’avait suivie jusqu’à son domicile et se montrait “super amical”. Elle avait tout de suite constaté qu’il était en nette insuffisance pondérale et blessé. “Il était évident qu'il était très maigre (2,3 kg) et qu'il fallait l'emmener chez le vétérinaire rapidement. Il traînait la queue et était incapable de la lever”, dit “Arago_”.



Arago_ / Reddit

L’examen a révélé qu’il était âgé de 9 mois, ne portait pas de puce d’identification et que la lésion dont il souffrait était une blessure par traction de la queue. Cette dernière ne pouvait plus être sauvée ; elle a été amputée. Bruce a aussi été castré par la même occasion.

Nouvelle opération, mais Bruce se rétablit et profite de sa seconde chance

Une poignée de jours après l’intervention chirurgicale, son humaine a remarqué que du pus s’écoulait de ses points de suture. Elle a dû le ramener chez le vétérinaire, qui a découvert un abcès ayant nécessité une nouvelle opération. “Il a également fallu retirer davantage de tissu près de sa queue, si bien que son moignon est maintenant encore plus petit”, ajoute sa propriétaire.

Arago_ / Reddit

Mis sous antibiotique, Bruce s’en remet très bien et reprend du poids. Il peut enfin jouir pleinement de son nouveau départ.