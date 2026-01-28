Sous une pluie battante, une automobiliste croise une chienne prostrée sur l’autoroute et découvre rapidement sa triste histoire (vidéo)

Trahie par ceux qu’elle croyait être sa famille, Lucky a tristement été abandonnée au bord d’une autoroute. Heureusement, après cette épreuve traumatisante, le destin avait réservé à cette petite chienne une belle surprise : une femme prénommée Tess qui n’a pas hésité à voler à son secours sous une pluie torrentielle.

Alors qu’elle roulait sur une autoroute de Houston (États-Unis) sous une pluie battante, une automobiliste nommée Tess a soudainement distingué une petite masse noire recroquevillée contre la glissière de sécurité. Sans hésiter, elle s’est arrêtée et a découvert une chienne pétrifiée, trempée jusqu’aux os.

Un cruel abandon

Incapable d'abandonner cette boule de poils à son triste sort, Tess a décidé de l’aider du mieux qu’elle le pouvait. Marquée par ce qu’elle avait traversé, la chienne s'est d'abord montrée méfiante, puis, après un moment d’hésitation, son besoin urgent de sécurité a pris le dessus sur sa peur : elle s'est finalement laissée porter jusqu’à la voiture de Tess.

© @tessawyld / TikTok

Après avoir mis sa petite rescapée à l’abri, Tess a cherché activement ses propriétaires, multipliant les publications sur les réseaux sociaux et les visites dans les refuges. Ce qu’elle a alors appris la bouleversa.

Une habitante du secteur lui expliqua en effet que la chienne avait été abandonnée sur la route par ses propriétaires. Choquée, Tess ne comprenait pas qu’on ait pu laisser une chienne aussi douce sous la pluie, si près des voitures. Elle prit alors sa décision : adopter la boule de poils. Sa fille lui donna un nom tout trouvé : Lucky.

Un nouveau départ

Aujourd’hui, Lucky mène enfin la vie qu’elle mérite, choyée par une famille qui la considère comme un membre à part entière. Elle partage ses journées entre jeux complices avec son frère Golden Retriever et moments de tendresse.

© @tessawyld / TikTok

Si l’avenir lui sourit désormais, Lucky reste toutefois marquée par les épreuves du passé. La voiture reste notamment une source d’angoisse, car elle ravive le douloureux souvenir de l’abandon.

Peu à peu, elle doit aussi s’habituer à la vie en maison et apprendre la propreté. Selon sa nouvelle maîtresse, elle est la « chienne la plus adorable », ajoutant : « Je suis si heureuse qu'elle soit à nous. »

© @tessawyld / TikTok

Soucieuse d’offrir à Lucky les soins qu’elle mérite, Tess a également lancé une cagnotte en ligne. Elle a en effet remarqué que la chienne léchait souvent l’une de ses pattes, qu’elle semble ménager, probablement à cause d’une blessure passée. Les fonds récoltés serviront à financer les examens, les vaccins et sa stérilisation.

Comme le rappelle Rocky Kanaka, défenseur des animaux de compagnie, dans un article de son blog consacré à cette histoire : « L'abandon ne devrait pas être la fin de l'histoire d'un chien. Grâce à des personnes comme Tess, cela peut être le début d'un beau nouveau chapitre. » Lucky ne peut qu'approuver !