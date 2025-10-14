Cette femme n’imaginait pas qu’une simple promenade avec son chien lui ferait rencontrer un nouveau compagnon à quatre pattes (vidéo)

Les promenades peuvent toujours être une source de rencontre. Une jeune femme en a fait l’expérience lorsqu’elle a découvert un chaton abandonné alors qu’elle débutait une randonnée avec son chien. Non seulement, elle a décidé d’emmener la boule de poils avec elle, mais elle a également décidé de l’adopter.

Une jeune femme vivant à Oahu sur l’île d’Hawaï (États-Unis) a récemment partagé une drôle de rencontre qu’elle a faite. Sur TikTok, elle est connue sous le pseudonyme @bytarzana et elle a l’habitude de partager les événements importants de sa vie. En janvier 2024, elle nous présentait ainsi son nouveau compagnon à 4 pattes, Fred, un beau toutou au pelage noir tacheté de blanc.

Depuis son adoption, le canidé a bien grandi et il n’hésite pas à suivre sa maîtresse lorsque celle-ci part en randonnée , parfois pendant plusieurs heures. C’est durant l’une d’entre elles que l’heureuse rencontre a eu lieu. Au tout début du périple, une petite boule noire a fait son apparition. Il s’agissait d’un chaton âgé de quelques semaines seulement. Nullement effrayé par l’imposant canidé qui lui faisait face, le petit félin est venu à sa rencontre pour faire plus amples connaissances.

Craquant littéralement pour l’animal, @bytarzana a décidé de l’emmener avec elle en randonnée, confortablement installé dans son sac à dos. Grâce à une vidéo postée sur son compte et relayée par Newsweek , il nous est donné la chance d’assister à la scène, et l’on peut voir le chaton dans son moyen de transport improvisé jusqu’au terminus de l’escapade : une petite cascade où se désaltérer.

Néanmoins, il semblerait que la boule de poils ait fini par se lasser du sac à dos , préférant alors se lover dans la gamelle de Fred que la maîtresse a dû tenir à bout de bras durant tout le trajet retour. Les images se terminent ensuite avec tout ce petit monde en train de dormir comme des bienheureux dans la voiture. C’est d’ailleurs à ce moment que l’on apprend que la jeune femme a décidé de garder son petit protégé auprès d’elle pour toujours.

Notre chaton abandonné a donc finalement trouvé un foyer, une famille pour la vie et un nom. Ce sera Bowkie, contraction de “bowl” et “hiking” (respectivement “bol” ou “écuelle” et “randonnée” en anglais), en souvenir de cette incroyable journée qui aura changé plus d’une vie.