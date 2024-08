Trouvé au bord d’une rivière, ce chaton errant devient le plus mignon des compagnons de voyage pour une jeune aventurière (vidéo)

Quand on part à l'aventure sans personne pour vous accompagner, on se sent souvent très seul. Heureusement pour Katya, une jeune aventurière qui parcourt le Costa Rica en solitaire sur sa moto, le destin vous permet parfois de faire des rencontres inattendues en chemin. Cole & Marmalade est revenu sur la manière dont la jeune femme a croisé la route du plus adorable des compagnons de voyage.

Une nouvelle amie

Au cours de son périple en solitaire, Katya a vu toutes sortes de choses incroyables, mais rien d’aussi adorable que cette petite boule de poils trouvée un jour au bord d’une rivière. Alors qu'elle faisait du rafting sur la rivière Pacuare, un chaton tigré d'un mois était en effet sorti de nulle part et l’avait choisie pour maîtresse. La jeune femme venait tout simplement de trouver son nouveau compagnon de voyage.

tropicalrussian / Instagram

Après un bon bain, la petite chatte errante baptisée Sirena a été emmenée chez le vétérinaire. On lui a alors donné des gouttes pour les yeux et des médicaments contre les puces et les parasites. La chatonne a rapidement été sur pattes pour entamer de nouvelles aventures avec sa maîtresse.

Une petite chatte née pour l’aventure

Avec Katya, la vie est toujours une aventure quotidienne. Sirena a donc dû rapidement s’habituer à son rythme. Elle a notamment appris à sauter et à bondir par-dessus les rochers de la rivière, sans quitter sa nouvelle maman des yeux.

tropicalrussian / Instagram

De son côté, Katya fait de son mieux pour aider la minette à s’acclimater. « Je porte des imprimés léopard pour que ma fille se sente plus à l'aise », a-t-elle partagé avec humour. Lorsqu'elle n'est pas dans l'eau, la jeune femme la porte aussi dans son sac à dos. Elle a même fabriqué à Sirena son propre casque de vélo miniature à partir d'une coque de noix de coco !

A lire aussi : La résilience hors normes d'une portée de chatons prématurés, le corps meurtri par le froid et livrés à eux-mêmes sur un quai de chargement

tropicalrussian / Instagram

« Pouvez-vous imaginer à quel point elle sera inarrêtable quand elle sera adulte ? », a demandé Katya sur ses réseaux sociaux. Une chose est sûre : elles profitent désormais d’une vie d’aventures ensemble et c’est tout ce qui compte !