En plein hiver, une chatte errante ose enfin s’approcher d’une maison pour sauver son chaton malade

Alors que la neige tapissait le sol canadien, un chaton malade et sa maman se sont approchés d’une habitation dans l’espoir d’obtenir de l’aide. Grâce à une rencontre salvatrice, le duo de félins a non seulement pu faire ses adieux à la rue, mais aussi recevoir tous les soins nécessaires à son bon rétablissement. Aujourd’hui, mère et fils savourent pleinement la seconde chance qui leur a été si généreusement offerte.

Comme le rapporte Love Meow, un bon samaritain a eu la surprise de découvrir une minuscule boule de poils dans la neige, aux côtés de ce qui semblait être sa maman. En voyant les 2 pauvres félins luttant contre le froid de l’hiver, la personne au grand cœur a immédiatement contacté l’association Chatons Orphelins Montréal pour leur offrir le meilleur avenir possible.

En arrivant sur les lieux, la bénévole s’est aperçue que le jeune chat nécessitait des soins spéciaux en raison de son état alarmant. Alors que sa mère est restée temporairement chez l’habitant les ayant trouvés, le chaton a été pris en charge par un vétérinaire, puis placé en famille d’accueil. Malheureusement, son état s’est aggravé quelques jours après son arrivée et ses bienfaiteurs l’ont soigné pour une forte fièvre.

De bonnes nouvelles

Grâce au dévouement de ses soigneurs, le petit battant – nommé Bieber – a repris du poil de la bête ! « Grâce à ces soins, il a pu se rétablir. Sa mère, Patty, a pu le rejoindre, a confié l’association, la mère et le chaton étaient presque identiques, avec leurs grandes pattes, leurs yeux de couleurs différentes et même des marques similaires sur la tête. »

Enfin réunie avec son cher petit trésor, la chatte d’abord nerveuse et timide s’est peu à peu détendue. « Une fois qu'elle vous fait confiance, elle révèle sa véritable nature douce et sensible », indique un porte-parole de l’organisation.

Heureux de retrouver les pattes réconfortantes de sa maman, le chaton a immédiatement lancé une séance de jeu à son arrivée. « Bieber adore tout le monde, chats et humains confondus. Il est incroyablement joueur et transforme chaque pièce en terrain de jeu », soulignent ses anges gardiens.

© Chatons Orphelins Montréal

« Elle est incroyablement attachante »

Quand Bieber fut sevré, Patty – stérilisée – a commencé à prendre du temps pour elle et a retrouvé son côté joueur. « Elle a cette petite manie adorable de nous attendre dans une boîte, comme si elle jouait à cache-cache. Dès qu'on la trouve, elle file à toute vitesse, pour revenir aussitôt, expliquent ses bienfaiteurs, son ronronnement s’intensifie lorsqu’elle se sent aimée. »

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© Chatons Orphelins Montréal

Après plusieurs semaines passées en famille d’accueil, Bieber a fini par trouver les adoptants de ses rêves. Quant à sa maman, elle continue de savourer sa seconde chance en foyer d’accueil et de faire des progrès.

« Elle commence à dormir près de ses humains la nuit. Chaque jour, elle apprend quelque chose de nouveau, concluent les bénévoles, […] elle est incroyablement attachante. »

© Chatons Orphelins Montréal