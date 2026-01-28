"Comment a-t-il fait ?", disparu pendant 5 mois, un chat parcourt 250 kilomètres pour retrouver sa famille

Après 5 longs mois d’absence, Filou, le chat de Patrick et Évelyne Sire, a réussi à retrouver le chemin de sa maison à Olonzac, dans l’Hérault. Parcourant près de 250 kilomètres depuis la frontière franco-espagnole, il a offert à ses propriétaires un retour aussi miraculeux qu’émouvant.

Patrick et Évelyne Sire, habitants d’Olonzac (34), à une trentaine de kilomètres de Narbonne, partent souvent en vacances avec leur chat Filou à bord de leur camping-car. L’été dernier, lors de leur séjour d’un mois dans le delta de l’Èbre, en Espagne, Filou avait pris l’habitude de sortir la nuit. C’est toutefois sur le chemin du retour de ces vacances que tout a basculé.

Une douloureuse disparition

Le 9 août, alors qu’ils étaient sur la route, Patrick et sa femme se sont arrêtés pour faire le plein dans une station-service. Repartis après un café et un bref repos, ce n’est qu’au péage que Patrick a remarqué qu’une fenêtre était restée ouverte, probablement à cause d’un courant d’air.

« Le lendemain matin, comme à notre habitude, nous avons appelé Filou. Il n’a pas répondu. Nous l'avons cherché partout et nous ne l'avons pas retrouvé dans le camping-car après l'avoir vidé. Filou a dû s'échapper par la fenêtre. », a expliqué Patrick à France Info.

© Patrick Sire

Malgré la situation, celui-ci est resté calme, ayant déjà vécu des situations similaires avec ses précédents chats. Le 10 août, il est donc retourné à la station-service, parcourant près de 250 kilomètres, dans l’espoir de retrouver Filou, mais sans succès.

Le couple a alors alerté les employés de la station, des habitants des environs ainsi que la police et la gendarmerie, qui se sont tous montrés très compréhensifs. Après une dernière tentative infructueuse de retrouver le minou le 19 août, Patrick et Évelyne étaient de retour chez eux, désemparés.

« C'était très douloureux. Je ne pensais qu'à lui. Je voulais adopter un autre chat, mais au fond, je savais que c'était Filou que je voulais. », se souvient Évelyne.

©Patrick Sire

Un incroyable voyage

Le 9 janvier, c'est le coup de théâtre. Évelyne reçoit l'appel d'une habitante de Homps, un village voisin, qui lui annonce avoir retrouvé Filou. Depuis décembre, cette dame nourrissait un chat amaigri qui revenait souvent chez elle. Inquiète après l’avoir vu tousser, elle l’avait emmené chez le vétérinaire, qui, grâce à la puce de Filou, est parvenu à retrouver ses propriétaires. « Nous n'en revenions pas. On n'y croyait plus », confie sa maîtresse.

© Patrick Sire

Après des retrouvailles bouleversantes, de nombreuses questions restent encore sans réponse. « Olonzac est à 1 kilomètre de Homps. Cela signifie que Filou a traversé tout ce chemin pour venir jusqu'à nous. Mais alors, comment a-t-il fait ? A-t-il longé l'autoroute? A-t-il traversé les villes ? A-t-il suivi les fleuves ?», s'interroge Patrick. « Nous ne le saurons jamais. »

Enfin, cerise sur le gâteau de cet heureux dénouement : Filou est réapparu à quelques jours de l’anniversaire d’Évelyne. C'était certainement le plus beau des cadeaux qu'elle pouvait recevoir !