« J’étais sous le choc », la propriétaire désespérée d’un chat disparu depuis 6 ans reçoit la nouvelle qu’elle espérait secrètement avec joie et soulagement

Zephyr, cet élégant chat noir, avait disparu depuis 6 ans. Sa maîtresse, Vanessa Niven, avait arrêté de croire à son éventuel retour, mais gardait un petit espoir au fond d’elle-même. Un appel est venu bouleverser son quotidien.

Vanessa, racontait Region, avait adopté Zephyr alors qu’il était tout petit, par le biais de son frère dont la féline venait de mettre bas. Au fil des années passées l’un avec l’autre, ils ont construit une solide relation, faite de respect mutuel et de longs moments de tendresse sur le canapé. Un jour de tempête, la famille a dû faire face à la difficile disparition de cet animal auquel elle tenait tant.

Tourner la page d’un épisode difficile

La jeune femme qui réside à McKelar, dans la banlieue de Canberra (Australie), se souvient bien de cette journée de tempête durant laquelle Zephyr a pris peur et a définitivement quitté la maison pour trouver refuge. Plutôt réservé et peureux, le chat noir s’était laissé submergé par sa terreur du vent.

Vanessa et son entourage se sont investis dans de longues recherches, malheureusement infructueuses. Au fil des ans, l’espoir de revoir un jour Zephyr est devenu de plus en plus mince.

Region Australia

Un coup de fil inattendu

Alors en recherche d’emploi, en tant qu’assistante vétérinaire, la propriétaire guettait le moindre appel, dans l’espoir de décrocher un poste. Un jour, elle a vu s’afficher le numéro d’un refuge de la RSPCA s’afficher sur son téléphone. Pensant avoir affaire à un recruteur, elle a décroché, et a appris une nouvelle bien différente.

Zephyr venait d’être retrouvé grâce à sa puce électronique. Le soulagement était tel pour Vanessa qu’elle peinait à croire à la véracité de la situation. Elle souligne avec émotion : « J’étais sous le choc. 6 ans, c’est plutôt long ».

Region Australia

Un soulagement partagé

Le retour de Zephyr a évidemment comblé les siens. Il semblerait que le chat désormais âgé de 12 ans ait pu reprendre ses habitudes auprès de l’autre chat de la famille. Ces 6 dernières années, le félin avait en fait été nourri et protégé par une dame âgée l’ayant repéré dans son jardin.

Annoncer ces belles nouvelles est véritablement une joie pour les bénévoles de la RSPCA qui expliquent : « Cela nous rend heureux lorsque nous scannons les informations d’un animal et que le propriétaire répond, ravi d’apprendre que son animal est sain et sauf ». On ne rappellera jamais autant l’importance de la puce électronique, qui favorise grandement ce genre de « happy ends ».