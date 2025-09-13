En pleine randonnée sur une île sauvage, un couple tombe nez à nez avec un chat perdu qui n’aurait jamais dû être là

Un couple a conduit pendant plus d’une heure et marché un certain temps pour profiter du calme d’un endroit isolé. Sur place, les époux ont été informés qu’un chat se cachait dans les buissons et se sont mis à le chercher. Ils ont ensuite trouvé un indice qui les a conduits jusqu'à ses propriétaires.

À la fin du mois d’août, Seul Lee et Matt Reimer ont décidé de camper dans une zone isolée sur l'île de Vancouver, au Canada. Laquelle est connue pour sa faune diversifiée et riche. Mais plutôt que de croiser des colibris, ou encore des loutres, le couple a fait la rencontre d’un chat domestique. Celui-ci s’était perdu et était recherché par ses propriétaires depuis un certain temps.

Ce sont d’autres campeurs qui ont alerté Seul et Matt, rapportait CTV News . Ceux-ci avaient remarqué le chat lors de leur promenade, mais n’étaient pas parvenus à l’approcher. Et effectivement, quand les marcheurs ont à leur tour remarqué l’animal dans un buisson, ce dernier leur a donné du fil à retordre.

CTV News / Youtube

Un chat apeuré

Le duo avait toutefois conscience que le quadrupède n’était pas à sa place ici et qu’il avait certainement besoin d’aide, alors il a tenté de le récupérer. Ce n’était pas une mince affaire, car il était très craintif : « Chaque fois que vous appeliez le chat, il miaulait. Puis il devenait très timide et nerveux et s'enfuyait », témoignait Matt.

Ce dernier et sa compagne sont allés se coucher et, constatant que l’animal était encore là le lendemain matin, ils sont passés à l’action. Lee n’a pas laissé le choix au félin, le sortant de sa cachette malgré les coups de griffes et morsures. Pensant qu’il pouvait être déshydraté, les aventuriers ont écourté leur séjour pour l’emmener chez un vétérinaire.

Une famille réunie

Sur le chemin, ils ont vu une affiche avec un chat dessiné à la main et dont la description correspondait à celle de leur invité.

CTV News / Youtube

Un numéro de téléphone était indiqué alors, une fois arrivés à la clinique, ils ont contacté les auteurs du croquis. Ce sont les propriétaires du félin qui ont décroché et leur ont appris qu’ils cherchaient leur boule de poils depuis 2 semaines. Laquelle s'était enfuie après avoir été effrayée par un chien.

Seul et Matt ont ramené le chat auprès de ses maîtres. L’animal aura quelque peu chamboulé leurs plans, mais ils sont heureux de l’avoir secouru : « Nous sommes ravis de l'avoir fait. Même si nous avons dû écourter notre voyage, ça en valait la peine ».