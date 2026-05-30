Elle trouve un chat errant dans sa voiture qui ressemble tellement à son félin d’enfance qu’elle décide de l’adopter (vidéo)
Parfois, le hasard ressemble étrangement au destin. C’est ce qu’a récemment découvert Kelly Eden lorsqu’elle a trouvé un chaton calico dans sa voiture, qui ressemblait étrangement à son chat d’enfance. Cette rencontre surprise s’est rapidement transformée en une adoption pleine d’émotion, presque prédestinée…
On peut trouver des chats errants presque partout, y compris à Los Angeles (États-Unis). Kelly Eden, artiste peintre et créatrice de contenus, est d’ailleurs habituée à en croiser régulièrement dans son quartier. Pourtant, rien ne la préparait à la rencontre inattendue qu’elle a récemment faite avec une petite chatte calico aux grands yeux.
Une rencontre bouleversante
Ce jour-là, en s’approchant de sa voiture, Kelly a remarqué un petit chaton calico caché sous un garde-boue. Au premier regard, un détail l’a immédiatement frappé : la boule de poils ressemblait étrangement au minou qu’elle avait pendant son enfance.
En contemplant le regard curieux et étonnamment paisible du minuscule chaton, Kelly a senti une connexion instantanée, comme si tout était évident entre eux, et ce qui aurait pu n’être qu’une rencontre banale est alors devenu un véritable coup de cœur.
C’est donc tout naturellement que la jeune femme a décidé d’adopter son petit passager clandestin, convaincue que leur rencontre n’était pas un hasard.
Le système de distribution des chats a encore frappé !
Relayée par PetHelpful, la vidéo revenant sur cette jolie rencontre n’a pas tardé à faire réagir les internautes.
Le « système de distribution des chats » semble avoir encore frappé, comme l’ont rapidement remarqué les spectateurs de Kelly avant même qu’elle ne réalise ce qui lui arrivait.
Entre la ressemblance troublante du chaton avec son chat d’enfance et les autres petits signes qui s’accumulent, tout donne en effet l’impression d’une rencontre parfaitement orchestrée !
Comme l’a souligné un internaute dans les commentaires, le fait que la chatte soit restée très calme pendant le lavage apparaît comme un indice supplémentaire : elle semble consciente qu’elle est en sécurité et elle est prête à faire bonne impression à sa nouvelle maman.
La petite boule de poils peut se rassurer : Kelly était déjà conquise ! Quelques minutes seulement lui ont suffi pour passer de la surprise à un attachement évident, un basculement que beaucoup d’adoptants connaissent bien lorsqu’un lien particulier se noue avec un animal.
Au-delà de l'anecdote, cette histoire rappelle aussi combien les chats errants peuvent croiser notre chemin au moment où on s’y attend le moins, et que certaines rencontres, même si elles semblent « écrites d’avance », restent avant tout des choix d’adoption profondément humains.
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L’info Woopets – Comment aider un chat errant ?
Si, comme Kelly, vous souhaitez aider un chat errant, sachez que cela demande avant tout du temps, de la patience et beaucoup de douceur. Qu’il s’agisse de lui offrir un simple coup de pouce ou de l’aider à trouver un foyer, chaque petit geste peut améliorer son quotidien et favoriser sa confiance envers l’humain. Voici ce que vous pouvez faire :
- Instaurez un climat de confiance : certains chats s’approchent rapidement, tandis que d’autres ont besoin de plusieurs semaines, voire plusieurs mois, avant de se sentir en sécurité ;
- Faite preuve de patience et de douceur : évitez les gestes brusques et laissez le chat venir de lui-même ;
- Utilisez des friandises comme encouragement : une petite récompense peut aider les chats les plus timides à s’approcher progressivement ;
- Mettez-lui de l’eau fraîche à disposition : laisser une gamelle d’eau propre à l’extérieur constitue déjà une aide précieuse pour les chats errants ;
- Ne pensez pas uniquement à l’adoption : même sans accueillir le chat chez soi, il est possible de contribuer à son bien-être au quotidien ;
- Renseignez-vous sur les programmes de stérilisation : ces dispositifs permettent de stériliser, puis relâcher les chats errants afin de limiter leur prolifération et d’améliorer leurs conditions de vie ;
- Demandez de l’aide à une association de sauvetage ;
- Consultez un vétérinaire si possible : même les chats peu sociables ou incapables de vivre en intérieur peuvent grandement bénéficier d’un bilan de santé et d’une stérilisation.
Par Ludivine Beaurin
Rédactrice web
Historienne reconvertie dans la rédaction web, Ludivine a toujours adoré l’écriture et les animaux. Maîtresse de 6 adorables chats, elle trouve beaucoup d’inspiration dans les facéties de ses boules de poils.
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