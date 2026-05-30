Elle trouve un chat errant dans sa voiture qui ressemble tellement à son félin d’enfance qu’elle décide de l’adopter (vidéo)

Parfois, le hasard ressemble étrangement au destin. C’est ce qu’a récemment découvert Kelly Eden lorsqu’elle a trouvé un chaton calico dans sa voiture, qui ressemblait étrangement à son chat d’enfance. Cette rencontre surprise s’est rapidement transformée en une adoption pleine d’émotion, presque prédestinée…

On peut trouver des chats errants presque partout, y compris à Los Angeles (États-Unis). Kelly Eden, artiste peintre et créatrice de contenus, est d’ailleurs habituée à en croiser régulièrement dans son quartier. Pourtant, rien ne la préparait à la rencontre inattendue qu’elle a récemment faite avec une petite chatte calico aux grands yeux.

Une rencontre bouleversante

Ce jour-là, en s’approchant de sa voiture, Kelly a remarqué un petit chaton calico caché sous un garde-boue. Au premier regard, un détail l’a immédiatement frappé : la boule de poils ressemblait étrangement au minou qu’elle avait pendant son enfance.

En contemplant le regard curieux et étonnamment paisible du minuscule chaton, Kelly a senti une connexion instantanée, comme si tout était évident entre eux, et ce qui aurait pu n’être qu’une rencontre banale est alors devenu un véritable coup de cœur.

C’est donc tout naturellement que la jeune femme a décidé d’adopter son petit passager clandestin, convaincue que leur rencontre n’était pas un hasard.

Le système de distribution des chats a encore frappé !

Relayée par PetHelpful, la vidéo revenant sur cette jolie rencontre n’a pas tardé à faire réagir les internautes.

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Le « système de distribution des chats » semble avoir encore frappé, comme l’ont rapidement remarqué les spectateurs de Kelly avant même qu’elle ne réalise ce qui lui arrivait.

Entre la ressemblance troublante du chaton avec son chat d’enfance et les autres petits signes qui s’accumulent, tout donne en effet l’impression d’une rencontre parfaitement orchestrée !

Comme l’a souligné un internaute dans les commentaires, le fait que la chatte soit restée très calme pendant le lavage apparaît comme un indice supplémentaire : elle semble consciente qu’elle est en sécurité et elle est prête à faire bonne impression à sa nouvelle maman.

La petite boule de poils peut se rassurer : Kelly était déjà conquise ! Quelques minutes seulement lui ont suffi pour passer de la surprise à un attachement évident, un basculement que beaucoup d’adoptants connaissent bien lorsqu’un lien particulier se noue avec un animal.

Au-delà de l'anecdote, cette histoire rappelle aussi combien les chats errants peuvent croiser notre chemin au moment où on s’y attend le moins, et que certaines rencontres, même si elles semblent « écrites d’avance », restent avant tout des choix d’adoption profondément humains.

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L’info Woopets – Comment aider un chat errant ?

Si, comme Kelly, vous souhaitez aider un chat errant, sachez que cela demande avant tout du temps, de la patience et beaucoup de douceur. Qu’il s’agisse de lui offrir un simple coup de pouce ou de l’aider à trouver un foyer, chaque petit geste peut améliorer son quotidien et favoriser sa confiance envers l’humain. Voici ce que vous pouvez faire :