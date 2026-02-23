Adepte du luxe, ce chat d’extérieur choisit le dos d’un chien comme coussin et amuse sa maîtresse (vidéo)

Tout propriétaire de félin le sait : les chats font exactement ce qu’ils veulent, même quand leur attitude peut passer pour un caprice de roi à moustaches… C’est le cas de Charles, un chat qui a transformé le chien de la famille en trône, un comportement amusant que sa maîtresse a décidé de partager grâce à une vidéo.

C’est bien simple, dans la maison et même dehors, les supports les plus moelleux et confortables appartiennent au félin qui y vit. Et ce, qu’importe que ledit support soit un objet ou un être vivant. Du moment que le chat s’y sent à l’aise, c’est parfait !

Le confort avant tout

C’est l’étonnant constat fait par une utilisatrice du réseau social Instagram, lorsqu’elle rentrait chez elle récemment. Dans son foyer, les animaux de compagnie sont nombreux, qu’il s’agisse de Ruppert et Tootsie, deux chats, de Ridge, le Bouvier Bernois , ou encore d’un troupeau de moutons, les boules de poils de la propriété vivent une vie paisible et confortable. Mais l’un d’entre eux, un certain chat nommé Charles, a pris une drôle d’habitude en matière de confort. Aurait-il des goûts de luxe ou simplement un attrait particulier pour son ami Ridge au point de vouloir passer le plus de temps auprès de lui, voire sur lui ? Peut-être est-ce un peu des deux. Quoi qu’il en soit, dans une vidéo diffusée par la dénommée valais_vewe_blacknose_sheep sur Instagram, on peut découvrir ce félin qui a l’air de se prendre pour un roi sur son trône. Bien installé sur le dos du chien, il prend ses aises, fixant avec une dignité évidente sa maîtresse qui vient de le surprendre.

Le roi et ses sujets ?

En légende de la vidéo, on apprend que Charles est un chat d’extérieur, mais qui, selon sa propriétaire, apprécie malgré tout le luxe. « Ce n'est pas parce que Charles est un chat d'extérieur qu'il n'apprécie pas le luxe. Il aime l'air frais, les grands espaces et... les sièges rembourrés haut de gamme que lui offre Ridge », s’amusait-elle après avoir présenté l’ensemble des protagonistes de la vidéo qu’elle surnomme le « comité d’accueil » et qui est en partie composé des deux autres félins de la maison. Ces derniers, non contents d’accueillir comme il se doit leur maman humaine, ne semblent pas se formaliser du comportement de leur congénère. À croire qu’ils sont coutumiers des goûts de luxe de Charles. Sur son siège moelleux, ce magnifique Bouvier Bernois, il a l’air d’être le roi du monde entouré de ses fidèles sujets. En tous les cas, on peut s’émerveiller de l’étonnante patience de Ridge et de sa douceur en dépit de son gabarit imposant. Il ne paraît pas s’offusquer d’être pris pour un trône, comme s’en amusait leur maîtresse : « Ridge, comme toujours, comprend son rôle dans la hiérarchie ». Et peut-être même qu'il apprécie ces moments de partage avec lui, si l'on en croit cette autre vidéo ?

A lire aussi : « Le premier libéré emporterait le chat » ex-prisonnier de guerre, cet Ukrainien adopte le chat qui lui a tenu compagnie en cellule