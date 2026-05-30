Ce chat de ferme a un tel succès auprès des moutons qu'ils « se passent le mot » pour lui réclamer un câlin (vidéo)

Vivant dans une ferme canadienne, un chat bicolore répondant au nom de Charles n’accorde visiblement pas ses câlins à tout le monde. Un bélier un peu trop entreprenant en a récemment fait les frais dans une vidéo devenue virale. Face aux avances insistantes du mouton, le félin affiche une réaction aussi froide qu’hilarante, loin de la patience qu’il réserve parfois aux agneaux.

Située à Swan River dans la province du Manitoba (Canada), une ferme abrite un élevage de moutons nez noir du Valais. Ce ne sont toutefois pas les seuls animaux qui vivent dans cette exploitation agricole et dont plus de 26 000 followers suivent le quotidien sur le compte Instagram « valais_vewe_blacknose_sheep ».

On y retrouve également plusieurs chats, dont Charles, dont nous vous avions déjà parlé dans un précédent article en raison de cette habitude à la fois tendre et amusante qu'il a de se servir de Ridge, son ami Bouvier Bernois, comme d'un couchage douillet.

Dans une vidéo plus récente, mise en ligne le 16 mai 2026 et relayée par Parade Pets , on peut voir Charles en compagnie d'un agneau qui lui adresse de doux coups de museau. Le matou semble apprécier ce traitement, même s'il finit par s'en aller à la fin de la séquence.

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Des câlins, oui, mais avec parcimonie

Le chat bicolore n'est certainement pas contre ces manifestations d'affection à son égard, mais il aimerait manifestement les voir se produire moins fréquemment. Il lui arrive, en effet, de réagir de manière moins diplomatique aux sollicitations des moutons.



valais_vewe_blacknose_sheep / Instagram

C'est ce dont on peut se rendre compte via la séquence ci-dessous, où un bélier en quête d'un peu de tendresse auprès de sa majesté le roi Charles a eu droit à un accueil quelque peu glacial de sa part :

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L’info Woopets : comment savoir si un chat veut vraiment des câlins ou, à l'inverse, qu’on le laisse tranquille ?

Les chats tolèrent très différemment les contacts selon l’animal ou la personne en face d’eux. Certains signaux permettent de repérer rapidement si l’interaction reste agréable pour le félin. En voici quelques-uns :

Queue qui fouette ou oreilles tournées vers l’arrière : le chat commence à s’agacer.

Corps figé ou regard fixe : il cherche souvent à mettre fin au contact.

Départ soudain : le chat préfère souvent s’éloigner plutôt que de supporter une situation inconfortable.

Coup de patte sans griffes : il s’agit généralement d’un avertissement, pas d’une attaque.

Dans les fermes comme à la maison, il est important de laisser au chat des espaces où il peut se retirer au calme, surtout lorsqu’il cohabite avec des animaux plus insistants ou très sociables.