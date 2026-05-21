Un an après avoir été jetée d'une voiture avec sa soeur alors qu'elles n'avaient qu'un mois, cette chatte coule des jours heureux chez ses adoptants
Après un début de vie marqué par un terrible drame, Buia a finalement trouvé le foyer idéal grâce à un couple tombé sous le charme de cette jeune chatte noire. Aujourd’hui épanouie auprès de ses adoptants et très complice de leur chat Mojo, la minette savoure enfin la vie heureuse qu’elle mérite.
Près d'un an après un sauvetage inespéré, consécutif à un acte ignoble qui avait malheureusement coûté la vie à sa sœur, une chatte noire appelée Buia profite de sa nouvelle vie. Elle goûte au bonheur auprès de ses adoptants et d'un congénère devenu son meilleur ami, rapporte la Fondation 30 Millions d'Amis sur son site.
Celle-ci avait relaté l'abandon brutal de Buia, qui s'appelait Rescue à l'époque, dans un précédent article.
Les faits avaient eu lieu en juin 2025 à Rouen (76). Ce jour-là, Nathalie, bénévole à la SNPA (Société normande de protection des animaux), rentrait du refuge quand elle avait assisté à une scène effroyable. 2 chatons venaient d'être jetés d'une voiture en marche, sous ses yeux.
Elle s'était empressée de leur porter secours, puis les avait emmenés à la SNPA. Malheureusement, l'une des petites félines, qui n'avaient qu'un mois, n'avait pas survécu. L'autre avait été soignée et confiée à une famille d'accueil. Rescue s'en était complètement remise.
La SNPA de Rouen avait porté plainte, et la Fondation 30 Millions d'Amis s'était constituée partie civile.
« La petite miraculée » profite de sa nouvelle vie
3 mois plus tard, l'histoire de Rescue a attiré l'attention d'un couple. Propriétaires d'un matou tabby appelé Mojo, Valentine et Come cherchaient un compagnon pour ce dernier. De plus, Come avait toujours voulu avoir un chat noir. « C’est là que le refuge m’a parlé de la petite miraculée », dit le jeune homme. Tous 2 ont été séduits par la minette, dont ils ont officialisé l'adoption quelques jours après.
Buia a pris ses marques dans sa nouvelle maison, et son entente avec Mojo est excellente. Décrite par Come comme «?une vraie boule d’amour?», cette chatte qui revient de loin mène aujourd'hui une vie heureuse.
Le conseil Woopets : comment aider un jeune chat adopté à cohabiter harmonieusement avec un autre félin ?
Même lorsque le courant semble passer rapidement, comme entre Buia et Mojo, une cohabitation réussie repose sur quelques étapes essentielles :
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- Prévoir plusieurs espaces de ressources : litières, gamelles et couchages séparés limitent les tensions et favorisent un sentiment de sécurité.
- Respecter le rythme du nouveau venu : certains chatons explorent vite, d’autres ont besoin de plusieurs jours pour prendre confiance.
- Encourager les interactions positives avec le jeu et les friandises : afin que chaque rencontre soit associée à quelque chose d’agréable.
- Savoir reconnaître les signes de stress : isolement, miaulements excessifs, perte d’appétit ou toilettage compulsif sont autant de signaux d'alerte.
Par Kheireddine Ayari
Rédacteur web
Féru de sport et amoureux des chiens depuis sa tendre enfance, Kheireddine est arrivé dans la rédaction web en 2008 un peu par hasard, porté par son amour des mots. Ayant grandi aux côtés d’un Boxer nommé Ulysse et partagé 12 belles années de sa vie avec Kalash, croisée Berger Allemand, il est plus que ravi d’écrire sur le merveilleux univers des animaux de compagnie.
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